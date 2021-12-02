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Держсекретар США звернувся до РФ у зв’язку з нарощуванням сил біля кордону України

Четвер, 2 грудня 2021, 14:00
Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Дмитро Кулеба. Фото МЗС

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію згорнути військове нарощування біля кордону України і повернути сили на нормальні мирні позиції.

Про це він сказав під час пленарної сесії засідання ради глав МЗС країн ОБСЄ у Стокгольмі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, Росія продовжує порушувати гельсінкські принципи і постійно підриває основи ОБСЄ.

"Ми глибоко стурбовані з огляду на наявні докази того, що Росія може планувати подальшу істотну агресію проти України. Тому закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України, зробити кроки до деескалації, згорнути військове нарощування і повернути сили на нормальні мирні позиції та імплементувати Мінські домовленості, особливо в частині надання необмеженого доступу Спеціальній моніторинговій місії", – наголосив Блінкен.

Він зазначив, що дипломатія це єдиний відповідальний шлях для вирішення цієї кризи і США готові підтримати цей процес.

Держсекретар також згадав слова глава МЗС РФ про необхідність дотримання Мінських угод і додав, що США це підтримують, але саме Москва не виконує свою частину домовленостей.

"Перемир’я не виконується Росією, відведення важкої зброї не виконується Росією, допуск спостерігачів ОБСЄ не виконується Росією. Закон про особливий статус – виконано Україною, закон про амністію – у процесі, обмін всіма політичними в’язнями – не виконано Росією, доступ міжнародної гуманітарної допомоги не виконано Росією, відновлення економічних зв’язків не виконано Росією.. і я можу продовжувати, але ви вже все зрозуміли", – перерахував Блінкен.

За його словами, для врегулювання конфлікту потрібна готовність до виконання домовленостей обома сторонами.

Як повідомлялося, глава МЗС РФ Сергєй Лавров спровокував дипломатичну суперечку на неформальній зустрічі перед засіданням міністерської ради ОБСЄ у Стокгольмі і отримав рішучу відповідь глави МЗС України Дмитра Кулеби і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

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Теми: СШАРосіяУкраїнакордон


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