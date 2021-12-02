В ОГП пояснили, чому з сайту "зник" анонс засідання комісії з обрання глави САП
В Офісі генпрокурора наголошують, що навмисного вилучення інформації про засідання комісії з обрання керівника САП, про яке писав Центр протидії корупції, не було. Пояснюється, що у відомства з’явився новий сайт, а всю інформацію перенесли туди не одразу.
Джерело: коментар ОГП "Українській правді"
Деталі: У Венедіктової пояснюють, що о 5 годині ранку 1 грудня 2021 року був запущений новий веб-портал Офісу генпрокурора.
На час початку роботи порталу розробники не встигли перенести всю необхідну інформацію і наповнення деяких рубрик та технічні роботи тривають і досі.
Однак це оголошення вже розміщене на сайті.
Дослівно: "Офіс генпрокурора жодним чином не мав на меті приховувати цю інформацію.
Крім того, 1 грудня генеральний прокурор Ірина Венедіктова на брифінгу під час Міжнародного антикорупційного форуму повідомляла ЗМІ про дату засідання конкурсної комісії".
Передісторія:
- Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляв, що заступник керівника Офісу Олег Татаров готує фальсифікацію конкурсу на керівника САП, а допомагає йому в цьому генпрокурорка Ірина Венедіктова.
- Одним з аргументів було те, що Венедіктова "знесла з сайту оголошення" про засідання комісії.