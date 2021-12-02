В ОГП пояснили, чому з сайту "зник" анонс засідання комісії з обрання глави САП

В Офісі генпрокурора наголошують, що навмисного вилучення інформації про засідання комісії з обрання керівника САП, про яке писав Центр протидії корупції, не було. Пояснюється, що у відомства з’явився новий сайт, а всю інформацію перенесли туди не одразу.

Джерело: коментар ОГП "Українській правді"

Деталі: У Венедіктової пояснюють, що о 5 годині ранку 1 грудня 2021 року був запущений новий веб-портал Офісу генпрокурора.

На час початку роботи порталу розробники не встигли перенести всю необхідну інформацію і наповнення деяких рубрик та технічні роботи тривають і досі.

Однак це оголошення вже розміщене на сайті.

Дослівно: "Офіс генпрокурора жодним чином не мав на меті приховувати цю інформацію.

Крім того, 1 грудня генеральний прокурор Ірина Венедіктова на брифінгу під час Міжнародного антикорупційного форуму повідомляла ЗМІ про дату засідання конкурсної комісії".

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