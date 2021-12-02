Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ОГП пояснили, чому з сайту "зник" анонс засідання комісії з обрання глави САП

Четвер, 2 грудня 2021, 14:29
фото: УП

В Офісі генпрокурора наголошують, що навмисного вилучення інформації про засідання комісії з обрання керівника САП, про яке писав Центр протидії корупції, не було. Пояснюється, що у відомства з’явився новий сайт, а всю інформацію перенесли туди не одразу.

Джерело: коментар ОГП "Українській правді"

Деталі: У Венедіктової пояснюють, що о 5 годині ранку 1 грудня 2021 року був запущений новий веб-портал Офісу генпрокурора.

На час початку роботи порталу розробники не встигли перенести всю необхідну інформацію і наповнення деяких рубрик та технічні роботи тривають і досі.

Однак це оголошення вже розміщене на сайті.

Дослівно: "Офіс генпрокурора жодним чином не мав на меті приховувати цю інформацію.

Крім того, 1 грудня генеральний прокурор Ірина Венедіктова на брифінгу під час Міжнародного антикорупційного форуму повідомляла ЗМІ про дату засідання конкурсної комісії".

Передісторія:

  • Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляв, що заступник керівника Офісу Олег Татаров готує фальсифікацію конкурсу на керівника САП, а допомагає йому в цьому генпрокурорка Ірина Венедіктова.
  • Одним з аргументів було те, що Венедіктова "знесла з сайту оголошення" про засідання комісії.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурораАнтикорупційна прокуратураЦПКВенедіктоваТатаров


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський про волонтерів: Неможливо перемогти військо, чисельність якого невідома

фото, відеоВ Ужгороді спалили автомобілі журналіста та його дружини

Білоруські силовики пригрозили Україні "вкрай жорсткими" діями

Лавров завив, що Україну "треба змусити" виконати мінські угоди

У разі нападу РФ на Україну Берлін має згорнути "Північний потік-2" - глава ЄНП

В Україні посилюють карантин

Усі новини...
Офіс генпрокурора
У трьох областях медвідходи з Covid-відділень скидали просто неба
Суд повернув справу проти Савченко і Рубана
Новини 25 листопада: справа про замах на Шефіра, Ukrainian national airlines
Останні новини
20:44
Один із постраждалих внаслідок аварії на Бурштинській ТЕС помер
20:20
Румунія посилить обмеження після виявлення перших випадків штамму "Омікрон"
19:53
Зеленський про волонтерів: Неможливо перемогти військо, чисельність якого невідома
19:23
мапаМайже всю Україну накриє мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця
18:50
Папа Римський вдруге відвідав табір мігрантів на Лесбосі
18:29
В Ужгороді величезну менору скинули в річку
18:11
У Брюсселі тисячі людей протестують через посилення коронавірусних обмежень
17:59
В районі ООС другу добу зберігається "тиша"
17:54
У стартапі Reface масове скорочення та нестача коштів — ЗМІ
17:41
Дівчині Протасевича в Білорусі висунули звинувачення: їй загрожує 6 років в'язниці
Усі новини...