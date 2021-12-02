На Донеччині стався вибух у багатоповерхівці: є постраждалий
Одна людина постраждала у результаті вибуху у квартирі 9-поверхового житлового будинку у місті Покровськ Донецької області.
Джерело: ДСНС, голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Павло Кириленко у Facebook
Дослівно ДСНС: "2 грудня об 11:51 у мікрорайоні Південний міста Покровськ в квартирі на 9 поверсі 9-поверхового житлового будинку стався вибух без послідуючого горіння. Внаслідок події травмовано людину".
Деталі: За даними Кириленка, у результаті вибуху постраждав власник квартири – 36-річний чоловік. Його з опіками рук та голови госпіталізували.
Вибухом винесло два вікна і дверний блок, пошкоджено 1 міжквартирну стіну та 2 міжкімнатні стіни.
В ДСНС відзначили, що руйнувань несучих конструкцій немає.
За попередніми даними, вибухнув газ.