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На Донеччині стався вибух у багатоповерхівці: є постраждалий

Четвер, 2 грудня 2021, 14:31
Фото ДСНС

Одна людина постраждала у результаті вибуху у квартирі 9-поверхового житлового будинку у місті Покровськ Донецької області.

Джерело: ДСНС, голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Павло Кириленко у Facebook

Дослівно ДСНС: "2 грудня об 11:51 у мікрорайоні Південний міста Покровськ в квартирі на 9 поверсі 9-поверхового житлового будинку стався вибух без послідуючого горіння. Внаслідок події травмовано людину". 

Деталі: За даними Кириленка, у результаті вибуху постраждав власник квартири – 36-річний чоловік. Його з опіками рук та голови госпіталізували.

Вибухом винесло два вікна і дверний блок, пошкоджено 1 міжквартирну стіну та 2 міжкімнатні стіни.  

 
фото ДСНС 

В ДСНС відзначили, що руйнувань несучих конструкцій немає.

За попередніми даними, вибухнув газ. 

Українська правда
Теми: Донецька областьвибух


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