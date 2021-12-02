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Україна та Ісландія підписали угоду, що уможливлює пряме авіасполучення між країнами

Четвер, 2 грудня 2021, 16:01
Україна та Ісландія підписали угоду, що уможливлює пряме авіасполучення між країнами
фото: мЗС

Україна та Ісландія підписали угоду про повітряне сполучення, яка створює можливість регулярних прямих авіарейсів і таким чином зробить подорожі зручнішими.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, пише "Європейська правда".

Угоду між українським Кабміном та урядом Ісландії підписали глава МЗС України Дмитро Кулеба та його ісландська колега Тордіс Колбрун Рейкдал Гілфадоттір на полях зустрічі Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі. 

Документ визначає порядок регулювання міжнародних польотів між двома країнами та порядок призначення авіапідприємств, встановлює умови надання дозволів на виконання регулярних польотів, передбачає взаємне визнання посвідчень членів екіпажу, містить положення щодо авіаційної безпеки; встановлює механізм інспектування авіапідприємств для оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.

"Угода не лише дозволить з’єднати Україну та Ісландію прямими регулярними авіарейсами. Вона створить нові можливості для подорожей українців та додатково відкриє нашу країну світові. Крім того, регулярне авіасполучення сприятиме розвитку туризму, бізнесу та міжлюдських зв’язків, що додатково розвине відносини між нашими дружніми країнами", — зазначив Дмитро Кулеба. 

Крім того, міністри обговорили перспективи розвитку двосторонньої співпраці, зокрема, у сфері геотермальної енергетики. 

Дмитро Кулеба також висловив вдячність Ісландії за послідовну підтримку України в протистоянні агресивним діям РФ, зокрема участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, підтримку українських ініціатив у міжнародних організаціях. 

"Українська правда" в Threads

Теми: УкраїнаІсландія
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