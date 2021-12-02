Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна та Ісландія підписали угоду, що уможливлює пряме авіасполучення між країнами

Четвер, 2 грудня 2021, 17:01
фото: мЗС

Україна та Ісландія підписали угоду про повітряне сполучення, яка створює можливість регулярних прямих авіарейсів і таким чином зробить подорожі зручнішими.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, пише "Європейська правда".

Угоду між українським Кабміном та урядом Ісландії підписали глава МЗС України Дмитро Кулеба та його ісландська колега Тордіс Колбрун Рейкдал Гілфадоттір на полях зустрічі Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі. 

Документ визначає порядок регулювання міжнародних польотів між двома країнами та порядок призначення авіапідприємств, встановлює умови надання дозволів на виконання регулярних польотів, передбачає взаємне визнання посвідчень членів екіпажу, містить положення щодо авіаційної безпеки; встановлює механізм інспектування авіапідприємств для оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.

"Угода не лише дозволить з’єднати Україну та Ісландію прямими регулярними авіарейсами. Вона створить нові можливості для подорожей українців та додатково відкриє нашу країну світові. Крім того, регулярне авіасполучення сприятиме розвитку туризму, бізнесу та міжлюдських зв’язків, що додатково розвине відносини між нашими дружніми країнами", — зазначив Дмитро Кулеба. 

Крім того, міністри обговорили перспективи розвитку двосторонньої співпраці, зокрема, у сфері геотермальної енергетики. 

Дмитро Кулеба також висловив вдячність Ісландії за послідовну підтримку України в протистоянні агресивним діям РФ, зокрема участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, підтримку українських ініціатив у міжнародних організаціях. 

Теми: УкраїнаІсландія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоСтрашна ДТП на Житомирщині: загинули батько й діти, мати в лікарні

Зеленський про волонтерів: Неможливо перемогти військо, чисельність якого невідома

фото, відеоВ Ужгороді спалили автомобілі журналіста та його дружини

Білоруські силовики пригрозили Україні "вкрай жорсткими" діями

Лавров завив, що Україну "треба змусити" виконати мінські угоди

У разі нападу РФ на Україну Берлін має згорнути "Північний потік-2" - глава ЄНП

Усі новини...
Україна
При наступі "в лоба" армія Росії зазнає величезних втрат – командувач ООС
ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення обороноздатності
Радуцький про "Омікрон": Україна від нього нікуди не подінеться
Останні новини
22:52
Міністр оборони: Чисельність військ РФ на кордоні може зрости до 175 тисяч
22:16
фотоСтрашна ДТП на Житомирщині: загинули батько й діти, мати в лікарні
21:45
Водомети й каміння: у Брюсселі сталися сутички на акції проти обмежень
21:18
Новини економіки: падіння Bitcoin, китайський автовиробник повертається в Україну
20:44
Один із постраждалих внаслідок аварії на Бурштинській ТЕС помер
20:20
Румунія посилить обмеження після виявлення перших випадків штамму "Омікрон"
19:53
Зеленський про волонтерів: Неможливо перемогти військо, чисельність якого невідома
19:23
мапаМайже всю Україну накриє мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця
18:50
Папа Римський вдруге відвідав табір мігрантів на Лесбосі
18:29
В Ужгороді величезну менору скинули в річку
Усі новини...