13-річний підліток отримав 3 роки у спецустанові за вбивство 6-річної дівчинки

Вовчанський районний суд у Харківській області визнав 13-річного підлітка винним у вбивстві 6-річної дівчинки наприкінці липня та присудив йому максимальну міру покарання.

Джерело: пресслужба Офісу Генерального прокурора

Деталі: Судді підтримали позицію обласної прокуратури про максимальне покарання для злочинця.

Оскільки винний є неповнолітнім, максимально можлива міра покарання - 3 роки в спеціальному навчально-виховальному центрі для підлітків.

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