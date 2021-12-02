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13-річний підліток отримав 3 роки у спецустанові за вбивство 6-річної дівчинки

Четвер, 2 грудня 2021, 16:28
13-річний підліток отримав 3 роки у спецустанові за вбивство 6-річної дівчинки
Місце, де знайшли загиблу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вовчанський районний суд у Харківській області визнав 13-річного підлітка винним у вбивстві 6-річної дівчинки наприкінці липня та присудив йому максимальну міру покарання.

Джерело: пресслужба Офісу Генерального прокурора

Деталі: Судді підтримали позицію обласної прокуратури про максимальне покарання для злочинця. 

Оскільки винний є неповнолітнім, максимально можлива міра покарання - 3 роки в спеціальному навчально-виховальному центрі для підлітків.

Передісторія: 

  • Проти ночі 29 липня  після зникнення 6-річної дівчинки її тіло з ознаками насильницької смерті знайшли в покинутому будинку в селищі Старий Салтів на Харківщині. Поліцейські тоді відразу запідозрили 13-річного хлопця, що мешкав у сусідньому будинку біля помешкання родини загиблої.
  • У прокуратурі в серпні повідомили, що експертиза визнала підозрюваного психічно здоровим.

Українська правда

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Теми: вбивствоХарківська областьдітипрокуратура
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