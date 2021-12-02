13-річний підліток отримав 3 роки у спецустанові за вбивство 6-річної дівчинки
Четвер, 2 грудня 2021, 17:28
Вовчанський районний суд у Харківській області визнав 13-річного підлітка винним у вбивстві 6-річної дівчинки наприкінці липня та присудив йому максимальну міру покарання.
Джерело: пресслужба Офісу Генерального прокурора
Деталі: Судді підтримали позицію обласної прокуратури про максимальне покарання для злочинця.
Оскільки винний є неповнолітнім, максимально можлива міра покарання - 3 роки в спеціальному навчально-виховальному центрі для підлітків.
Передісторія:
- Проти ночі 29 липня після зникнення 6-річної дівчинки її тіло з ознаками насильницької смерті знайшли в покинутому будинку в селищі Старий Салтів на Харківщині. Поліцейські тоді відразу запідозрили 13-річного хлопця, що мешкав у сусідньому будинку біля помешкання родини загиблої.
- У прокуратурі в серпні повідомили, що експертиза визнала підозрюваного психічно здоровим.
Українська правда