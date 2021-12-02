Посольство США "в контакті" з українським урядом стосовно держперевороту
У Посольстві США заявили, що контактують з українською владою стосовно ймовірних спроб вчинити державний переворот.
Джерело: відповідь посольства на запит журналістів видання "Радіо Свобода"
Дослівно: "Нам відомі нещодавні заяви президента Зеленського. Ми перебуваємо в контакті з українським урядом для подальшого обговорення та отримання додаткової інформації. Ми стурбовані ознаками того, що Росія розробила плани щодо подальших і більш значущих агресивних дій проти України. Ці плани включають зусилля з дестабілізації України зсередини, а також масштабні військові дії".
Деталі: Водночас у відомстві закликали всіх українських політиків об’єднатися перед зовнішньою загрозою російської агресії.
США вкотре запевнили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.
Передісторія:
- На пресмарафоні Зеленський публічно заявив, що росіяни спільно з деякими громадянами України намагаються влаштувати державний переворот в країні та скинути чинну владу в незаконний спосіб. За його словами, організатори, буцімто, намагаються втягнути Рината Ахметова, власника найбільшого бізнесу в Україні, у свої плани зі зміни влади.
- Американський журналіст Кристофер Міллер зі своїх джерел дізнався, що групу організаторів перевороту очолював офіцер російського ФСБ, а допомагали йому українські відставні працівники МВС.
- 30 листопада державний секретар США допустив, що за ймовірною спробою держперевороту може стояти влада Росії.