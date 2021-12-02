Посольство США "в контакті" з українським урядом стосовно держперевороту

У Посольстві США заявили, що контактують з українською владою стосовно ймовірних спроб вчинити державний переворот.

Джерело: відповідь посольства на запит журналістів видання "Радіо Свобода"

Дослівно: "Нам відомі нещодавні заяви президента Зеленського. Ми перебуваємо в контакті з українським урядом для подальшого обговорення та отримання додаткової інформації. Ми стурбовані ознаками того, що Росія розробила плани щодо подальших і більш значущих агресивних дій проти України. Ці плани включають зусилля з дестабілізації України зсередини, а також масштабні військові дії".

Деталі: Водночас у відомстві закликали всіх українських політиків об’єднатися перед зовнішньою загрозою російської агресії.

США вкотре запевнили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.

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