Меркель попрощалася з посадою канцлерки: військові пройшли маршем зі смолоскипами

Меркель на прощальній церемонії 2 грудня 2021 року. Фото: Getty Images

У Німеччині завершилася прощальна церемонія для Анґели Меркель з нагоди її складання обов'язків канцлера.

Джерело: онлайн трансляція німецького авторитетного видання WELT, кореспондент української новинної агенції "Укрінформ" у Берліні

Деталі: На честь закінчення канцлерського терміну Меркель у внутрішньому дворі Міністерства оборони організували традиційний військовий церемоніал. Це є найбільшим виявом пошани для цивільної особи з боку німецької армії.

На церемонію запросили всіх осіб, які обіймали міністерські посади в урядах Меркель різного період - загалом понад 200 осіб.

У своїй промові очільниця Німеччини пригадала різні виклики та кризи, які припали на її період врядування, зокрема фінансову кризу 2008 року, міграційну 2015 року та пандемію COVID-19.

Вона також побажала успіхів своєму наступникові Олафу Шольцу.

Військові пройшли маршем із запаленими смолоскипами, згідно із німецьким звичаєм.

Марш військових зі смолоскипами 2 грудня 2021 року на честь закінчення терміну Меркель на посаді Фото: Getty Images

Наприкінці церемонії оркестр зіграв три музичні композиції, які обрала сама Меркель: християнський гімн "Великий Боже, ми славимо тебе", а також пісню "Для мене проллється дощ із червоних троянд" кінозірки 1950-х років Гільдеґард Кнеф та шлягер 1970-х "Ти забув кольорову плівку" панк-рокерки з НДР Ніни Гаґен.

Вона пояснила, що ці композиції пов’язані з важливими моментами в її житті.

У Бундестазі голосування за призначення Олафа Шольца на посаду канцлера планують 8 грудня. До цього часу Меркель виконуватиме обов’язки канцлера.

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