Меркель попрощалася з посадою канцлерки: військові пройшли маршем зі смолоскипами
У Німеччині завершилася прощальна церемонія для Анґели Меркель з нагоди її складання обов'язків канцлера.
Джерело: онлайн трансляція німецького авторитетного видання WELT, кореспондент української новинної агенції "Укрінформ" у Берліні
Деталі: На честь закінчення канцлерського терміну Меркель у внутрішньому дворі Міністерства оборони організували традиційний військовий церемоніал. Це є найбільшим виявом пошани для цивільної особи з боку німецької армії.
На церемонію запросили всіх осіб, які обіймали міністерські посади в урядах Меркель різного період - загалом понад 200 осіб.
У своїй промові очільниця Німеччини пригадала різні виклики та кризи, які припали на її період врядування, зокрема фінансову кризу 2008 року, міграційну 2015 року та пандемію COVID-19.
Вона також побажала успіхів своєму наступникові Олафу Шольцу.
Військові пройшли маршем із запаленими смолоскипами, згідно із німецьким звичаєм.
Наприкінці церемонії оркестр зіграв три музичні композиції, які обрала сама Меркель: християнський гімн "Великий Боже, ми славимо тебе", а також пісню "Для мене проллється дощ із червоних троянд" кінозірки 1950-х років Гільдеґард Кнеф та шлягер 1970-х "Ти забув кольорову плівку" панк-рокерки з НДР Ніни Гаґен.
Вона пояснила, що ці композиції пов’язані з важливими моментами в її житті.
У Бундестазі голосування за призначення Олафа Шольца на посаду канцлера планують 8 грудня. До цього часу Меркель виконуватиме обов’язки канцлера.
Передісторія:
- 25 листопада завершилися коаліційні перемовини між Соціал-демократичною партією, Партією зелених та Вільною демократичною партією. У коаліційній угоді встановили пріоритети для діяльності та визначили лідера соціал-демократів Шольца єдиним претендентом на посаду канцлера.
- Повноваження Меркель закінчилися 26 жовтня разом із початком роботи нового скликання Бундестагу. Однак на прохання президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра продовжує виконувати обов'язки, допоки формально повноваження не передадуть її наступникові.
- Меркель заявляла на початку листопада, що залишить політику цілком після складання повноважень канцлерки. Її пенсія становитиме близько 15 тисяч євро.
- 26 вересня пройшли парламентські вибори, на якому партія Меркель "Християнсько-демократичний союз" отримала менше голосів, ніж Соціал-демократична партія. Відразу після оголошення результатів експерти та політики припускали, що коаліцію формуватимуть соціал-демократи, "зелені" та вільні демократи.