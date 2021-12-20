На суді щодо катастрофи MH17 росіяни визнали, що їхні військові перебували на Донбасі

Засідання суду в справі збиття МН17 в судовому комплексі міжнародного аеропорту "Схіпгол-Амстердам". Фото: Getty Images

У нідерландському суді, на якому розглядають справу катастрофи авіарейсу МН17, захист одного з обвинувачених визнав, що російські кадрові військові перебували на Донбасі й воювали проти України в 2014 році.

Джерело: нідерландське медіа NU

Деталі: 20 грудня на судовому засіданні, перед тим, як почали зачитувати обвинувачення, адвокат обвинуваченого Олега Пулатова попроси долучити свідчення S45.

Цей свідок входив до складу 53-ої зенітно-ракетної бригади Збройних сил Росії і заявляє, що перебував на Донбасі в липні 2014 року.

Суд відкинув прохання захисту, зазначивши, що прокуратура діяла правомірно, коли відхилила свідчення цього свідка.

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