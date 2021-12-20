На суді щодо катастрофи MH17 росіяни визнали, що їхні військові перебували на Донбасі
Понеділок, 20 грудня 2021, 18:53
У нідерландському суді, на якому розглядають справу катастрофи авіарейсу МН17, захист одного з обвинувачених визнав, що російські кадрові військові перебували на Донбасі й воювали проти України в 2014 році.
Джерело: нідерландське медіа NU
Деталі: 20 грудня на судовому засіданні, перед тим, як почали зачитувати обвинувачення, адвокат обвинуваченого Олега Пулатова попроси долучити свідчення S45.
Цей свідок входив до складу 53-ої зенітно-ракетної бригади Збройних сил Росії і заявляє, що перебував на Донбасі в липні 2014 року.
Суд відкинув прохання захисту, зазначивши, що прокуратура діяла правомірно, коли відхилила свідчення цього свідка.
Передісторія:
- 20 грудня нідерландський суд планував почати оголошення обвинувального вироку чотирьом підозрюваним. Раніше юристи пояснювали, що суд може тривати 4-5 років.
- Три обвинувачених не представлені в суді. Олега Пулатова представляє лише адвокат.
- Пасажирський літак "Малайзійських авіаліній", що здійснював рейс МН17 за маршрутом "Амстердам – Куала-Лумпур" збили російські бойовики 17 липня 2014 року з ракетної установки "Бук", що зареєстрована в російській військовій частині в Псковській області.
Українська правда