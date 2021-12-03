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Три компанії США створять космічні станції, які замінять МКС

П'ятниця, 3 грудня 2021, 01:53
Три компанії США створять космічні станції, які замінять МКС
фото: NASA

Американське космічне агентство NASA уклало угоду з трьома компаніями на $415,6 млн на розробку проєктів космічних станцій, які мають замінити Міжнародну космічну станцію (МКС).

Джерело: NASA

Деталі: Зокрема, космічне агентство підписало угоди з такими приватними компаніями:

  • Nanoracks на 160 мільйонів доларів
  • Blue Origin на 130 мільйонів доларів
  • Northrop Grumman на 125,6 мільйонів доларів.

NASA планує забезпечити безперервну присутність США на низькій навколоземній орбіті шляхом переходу з Міжнародної космічної станції на інші платформи.

Саме тому NASA прагне забезпечити відсутність розриву між виведенням з експлуатації МКС і введенням нових станцій.

"Опираючись на наші успішні ініціативи щодо партнерства з приватною промисловістю для доставки вантажів, а тепер і наших астронавтів NASA, на Міжнародну космічну станцію, NASA знову лідирує на шляху комерціалізації космічної діяльності", – зазначив керівник NASA Білл Нельсон.

Як повідомив директор NASA з комерційних космічних польотів Філ Макалістер, загалом агентство отримало пропозиції від 11 компаній, з яких обрали 3 за принципом різноманіття технічних концепцій і логістичних варіантів.

"Це різноманіття не тільки підвищує ймовірність успіху стратегії NASA, але й веде до високого рівня інновацій, що є визначальним у більшості комерційних космічних проєктів", – сказав Макалістер.

Українська правда
Теми: космос
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