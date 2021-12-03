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Зеленський поговорив з Трюдо про посилення санкційного тиску на Росію

П'ятниця, 3 грудня 2021, 03:52
Зеленський поговорив з Трюдо про посилення санкційного тиску на Росію
фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої, зокрема, йшлося про необхідність напрацювання механізмів посилення економічного, політичного та санкційного тиску на Росію у разі ескалації агресії проти України.

Джерело: ОП

Пряма мова Зеленського: "Це особливо важливо й помітно (підтримка Канади – ред.) протягом останніх восьми років, коли Канада рішуче виступає проти агресії з боку РФ".

Деталі: Зеленський поінформував Трюдо про ситуацію на кордонах України та відзначив важливість того, що саме в цей час із візитом у Києві перебуває начальник Штабу оборони Збройних сил Канади.

Дослівно: "Лідери були одностайні в оцінках безпекових загроз в Україні та навколо неї, зокрема пов’язаних із ризиком дестабілізації суспільно-політичної ситуації.

Було наголошено на важливості скоординованої реакції на підтримку України з боку міжнародної демократичної спільноти.

У цьому зв’язку сторони погодилися з необхідністю напрацювання механізмів посилення економічного, політичного та санкційного тиску на Росію у разі ескалації агресії проти нашої держави".

Нагадаємо: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із канадською колегою Мелані Жолі ситуацію на Донбасі.

Українська правда

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Теми: КанадаЗеленський
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