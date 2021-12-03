Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський поговорив з Трюдо про посилення санкційного тиску на Росію

П'ятниця, 3 грудня 2021, 04:52
фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої, зокрема, йшлося про необхідність напрацювання механізмів посилення економічного, політичного та санкційного тиску на Росію у разі ескалації агресії проти України.

Джерело: ОП

Пряма мова Зеленського: "Це особливо важливо й помітно (підтримка Канади – ред.) протягом останніх восьми років, коли Канада рішуче виступає проти агресії з боку РФ".

Деталі: Зеленський поінформував Трюдо про ситуацію на кордонах України та відзначив важливість того, що саме в цей час із візитом у Києві перебуває начальник Штабу оборони Збройних сил Канади.

Дослівно: "Лідери були одностайні в оцінках безпекових загроз в Україні та навколо неї, зокрема пов’язаних із ризиком дестабілізації суспільно-політичної ситуації.

Було наголошено на важливості скоординованої реакції на підтримку України з боку міжнародної демократичної спільноти.

У цьому зв’язку сторони погодилися з необхідністю напрацювання механізмів посилення економічного, політичного та санкційного тиску на Росію у разі ескалації агресії проти нашої держави".

Нагадаємо: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із канадською колегою Мелані Жолі ситуацію на Донбасі.

Українська правда
Теми: КанадаЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна про "порушення кордону" з Білоруссю: перетину не було

Байден говоритиме з Путіним про Україну, розмова відбудеться у вівторок – Кремль

відео, фото, оновленоБілорусь звинуватила українських військових у "порушенні кордону"

Борт "Аерофлоту" ледь не зіткнувся з літаком ВПС США поблизу Криму – росЗМІ

Bild: План-максимум Кремля – дві третини України, включно з Києвом

Порошенку можуть висунути підозру за постачання вугілля з ОРДЛО – Трепак

Усі новини...
Канада
Штам "омікрон" виявили в Канаді
Канада запевнила Україну в непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності - МЗС
Канада розглядає два способи посилення військової допомоги Україні
Останні новини
21:59
Ердоган готовий організувати діалог Путіна та Зеленського, бо побоюється війни
21:17
В афганському Кабулі може відкритися спільна європейська дипмісія
20:56
Всупереч очікуванням Росії ВООЗ перенесла оцінку "Спутника V" на 2022 рік
20:34
Німеччина отримає нового канцлера незабаром, СДПН вже схвалила коаліцію
19:56
фотоКоронавірус добрався до бегемотів
19:34
Нацгвардія поповнилася групою снайперів, навчених за стандартами НАТО
19:01
відеоУ Нідерландах пройшла кількатисячна акція проти карантинних обмежень
18:51
ЗМІ: "відкрите небо" з ЄС запрацює не раніше січня
18:38
Україна про "порушення кордону" з Білоруссю: перетину не було
18:10
Шмигаль вважає, що на великій кількості держпідприємств є постійні зловживання
Усі новини...