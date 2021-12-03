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Covid у світі: за добу заразились майже 700 тисяч осіб

П'ятниця, 3 грудня 2021, 06:52
фото: Ельдар Сарахман, УП

1 грудня у світі діагностували понад 694 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Німеччині, Британії.

Зокрема, у США зафіксували майже 133 тисячі, у Німеччині – майже 73 тисяч і у Франції – майже 54 тисяч нових інфікувань.

 

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Франція і Росія. Україна – на 14 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в США (1 264), Росії (1 221), Україні (525).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина Британія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Польща.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 238 491 413 осіб. Наразі нараховується понад 20 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 250 050 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 1 грудня в Україні зафіксували 13 531 випадок захворювання на коронавірусну хворобу і 525 летальних випадки від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 003 особи, одужали 23 535 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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