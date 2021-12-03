37% дорослих українців повністю щеплені проти Covid-19 

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що понад 37% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби зразка 2019 року.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "Вже 43,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19. 37,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби!

Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Понад 25 мільйонів щеплень проти Covid-19 зроблено в Україні!".

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 610 070 людей, з них отримали одну дозу – 13 610 068 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 549 490 людей.

Загалом зроблено 25 159 558 щеплень.

2 грудня в Україні 206 710 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу вакцини отримали 70 581 людина, другу – 136 129 людей.