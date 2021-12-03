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Конгрес США ухвалив "тимчасові витрати", щоб уникнути "шатдауну"

П'ятниця, 3 грудня 2021, 08:29

Конгрес Сполучених Штатів Америки ухвалив законопроєкт про тимчасові витрати, який дозволить уряду працювати на початку наступного року та уникнути дороговартісної зупинки роботи державних органів, відомої як "шатдаун".

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Завдяки угоді уряд США зможе працювати ще 11 тижнів із приблизно таким же рівнем витрат плюс 7 мільярдів доларів на допомогу евакуйованим з Афганістану.

Голосування відбулося увечері 2 грудня, всього за день до дедлайну, і дозволило уникнути часткового закриття урядових установ і необхідності відправити мільйони державних працівників додому без збереження зарплатні.

Раніше того ж дня лідери Конгресу оголосили, що досягли угоди щодо законопроєкту, і як тільки Палата представників проголосувала за його схвалення, Сенат незабаром оголосив, що погодився швидко за нього проголосувати. 

Тепер черга за президентом Джо Байденом, який має підписати закон.

Законодавці муситимуть переглянути план витрат, який охоплює такі речі, як соціальне забезпечення, до 18 лютого, коли закінчиться термін дії плану.

Розбіжності щодо бюджетних витрат у минулому вже призводили до "шатдаунів". Найдовшим в історії було блокування на 35 днів у січні 2019 року, коли демократи відмовилися погодити витрати на будівництво стіни на кордоні між США та Мексикою на вимогу тодішнього президента Дональда Трампа.

Цього разу головною проблемою були правила вакцинації адміністрації Байдена, які зобов’язують робити щеплення проти Covid-19 працівників великих компаній. Багато республіканців виступають проти законодавства щодо вакцинації, кажучи, що люди змушені вибирати між вакцинацією або втратою роботи.

Білий дім вважає щеплення найшвидшим способом покласти край пандемії. Але вакцинація, санкціонована урядом, зіткнулася з юридичними проблемами, зокрема, ухвалою цього тижня, яка блокує застосування цієї вимоги для деяких медичних працівників.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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