На захід України сунуть заметілі – помаранчевий рівень небезпеки
П'ятниця, 3 грудня 2021, 10:13
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погоди 3 грудня – на заході України очікуються сильні снігопади і ожеледиця.
Джерело: ДСНС
Дослівно ДСНС: "3 грудня у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях значний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
В Карпатах – сильний сніг (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)".
Деталі: Повідомляється, що погодні умови можуть привести до порушення, а в Карпатах – місцями до припинення, руху транспорту на дорогах і вулицях.
Українська правда