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На захід України сунуть заметілі – помаранчевий рівень небезпеки

П'ятниця, 3 грудня 2021, 10:13
Фото pixabay.com

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погоди 3 грудня – на заході України очікуються сильні снігопади і ожеледиця.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "3 грудня у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях значний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

В Карпатах – сильний сніг (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)".

Деталі: Повідомляється, що погодні умови можуть привести до порушення, а в Карпатах – місцями до припинення, руху транспорту на дорогах і вулицях.

Українська правда
Теми: погода


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