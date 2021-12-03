На захід України сунуть заметілі – помаранчевий рівень небезпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погоди 3 грудня – на заході України очікуються сильні снігопади і ожеледиця.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "3 грудня у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях значний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

В Карпатах – сильний сніг (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)".

Деталі: Повідомляється, що погодні умови можуть привести до порушення, а в Карпатах – місцями до припинення, руху транспорту на дорогах і вулицях.