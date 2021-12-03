Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Чернівцях викрили потужну ботоферму: дискредитувала ЗСУ і виправдовувала Росію

П'ятниця, 3 грудня 2021, 11:06
Фото СБУ

Служба безпеки України викрила потужну "ботоферму" у Чернівцях, яка "виростила" і "розкрутила" понад 20 тисяч ботів для проросійських агітаторів.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Більшість бото-профілів скупили проросійські агітатори. Акаунти мали довгу історію, а також були верифіковані у соцмережах – з використанням підроблених паспортів громадян України.

Ботів використовували для дискредитації української держави та Збройних Сил України, для виправдання збройної агресії РФ та підбурювання "антивакцинаторських" настроїв".

Деталі: За даними слідства, до групи кібербізнесменів входило близько 15 осіб. Діяльність проводили у спеціально орендованому офісі в Чернівцях.

Під час обшуків в офісі "ботоферми", правоохоронці вилучили комп’ютери з доказами протиправної діяльності, спеціальне програмне забезпечення, майже 6 400 стартових пакетів українських та іноземних мобільних операторів, у тому числі й російських, та понад 4 000 платіжних карток українських банків. 

 
Фото СБУ

Слідчі дії для виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб тривають.

Українська правда
Теми: СБУРосіяінтернетсоцмережі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаКарантин став жорсткішим для невакцинованих людей

Вперше за два місяці в Україні виявили менше 4,5 тисяч випадків Covid 

Головні новини неділі та ночі: посилення карантину, погрози білоруських силовиків

Україна – знову 2-га у світі за добовою смертністю від Covid після Росії

"Україна може стати наступним Афганістаном для Росії" – сенатор США

Резніков хоче розмістити інструкторів з Канади, США та Британії біля лінії фронту

Усі новини...
СБУ
СБУ відреагувала на заяву ФСБ РФ про "затримання українських агентів"
СБУ показала відео умовного прориву кордону України: "мігранти" нападали зі сніжками
Лідера "антивакцинаторів" звільнили з СІЗО
Останні новини
11:10
Польща звинуватила білоруських силовиків у використанні шумових петард на кордоні
11:05
СБУ шукає свідків злочинів ката "Ізоляції"
11:04
Ляшко каже про покращення ситуації з Covid, але радить готуватися до нової хвилі
11:04
фото Зв’язкова Шухевича Ольга Ільків померла на 102-му році життя
10:59
Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів
10:40
Covid у Києві: Одужань більше, ніж нових хворих
10:39
фотоРозвідники затримали бойовика ОРДО із угруповання "Сомалі"
10:25
Глава Мюнхенської конференції: Україна могла б орієнтуватися на Фінляндію, яка в ЄС, але не в НАТО
10:13
Янукович подав свій позов до ВР не в той суд – представник Ради в КС
09:50
Гривня зміцнюється до євро: офіційний курс
Усі новини...