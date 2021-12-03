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У Чернівцях викрили потужну ботоферму: дискредитувала ЗСУ і виправдовувала Росію

П'ятниця, 3 грудня 2021, 10:06
У Чернівцях викрили потужну ботоферму: дискредитувала ЗСУ і виправдовувала Росію
Фото СБУ

Служба безпеки України викрила потужну "ботоферму" у Чернівцях, яка "виростила" і "розкрутила" понад 20 тисяч ботів для проросійських агітаторів.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Більшість бото-профілів скупили проросійські агітатори. Акаунти мали довгу історію, а також були верифіковані у соцмережах – з використанням підроблених паспортів громадян України.

Ботів використовували для дискредитації української держави та Збройних Сил України, для виправдання збройної агресії РФ та підбурювання "антивакцинаторських" настроїв".

Деталі: За даними слідства, до групи кібербізнесменів входило близько 15 осіб. Діяльність проводили у спеціально орендованому офісі в Чернівцях.

Під час обшуків в офісі "ботоферми", правоохоронці вилучили комп’ютери з доказами протиправної діяльності, спеціальне програмне забезпечення, майже 6 400 стартових пакетів українських та іноземних мобільних операторів, у тому числі й російських, та понад 4 000 платіжних карток українських банків. 

 
Фото СБУ

Слідчі дії для виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб тривають.

Українська правда

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Теми: СБУРосіяінтернетсоцмережі
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