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Covid у Києві: Одужань втричі більше, ніж нових хворих, але багато смертей

П'ятниця, 3 грудня 2021, 10:21
Covid у Києві: Одужань втричі більше, ніж нових хворих, але багато смертей
Фото КМДА

За добу 2 грудня у столиці виявили коронавірус у 1 376 мешканців, 36 хворих померли, водночас подолали вірус 3 911 осіб.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 376 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 36 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (210), Дарницькому (204) та в Деснянському (177) районах.

103 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали у лікарні 191 людину з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 303 205 підтверджених випадків коронавірусу, 7 620 хворих померли, подолали вірус 263 244 мешканці міста.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Передісторія:  

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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