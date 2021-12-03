Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада Європи ініціює санкційну процедуру проти Туреччини

П'ятниця, 3 грудня 2021, 10:35
Рада Європи ініціює санкційну процедуру проти Туреччини
Осман Кавала, фото з Facebook

Рада Європи ініціювала рідкісну процедуру притягнення до відповідальності проти Туреччини через відмову Анкари звільнити бізнесмена та філантропа Османа Кавалу попри рішення Європейського суду з прав людини негайно зробити це.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Процедура в кінцевому підсумку може призвести до позбавлення Туреччини права голосу в Раді Європи або навіть до припинення її членства.

За відповідне рішення 2 грудня проголосував Комітет міністрів Ради Європи, який складається з постійних представників 47 країн-членів.

Рада Європи попросила Анкару подати свою думку у справі до 19 січня 2022 року. Примітно, що за два дні до цього в Туреччині заплановане наступне судове засідання у справі Кавали.

Минулого тижня турецький суд постановив залишити Кавалу у в'язниці, продовживши його чотирирічне ув'язнення без винесення обвинувального вироку.

Кавала перебуває у в'язниці з 2017 року за звинуваченням у спробі повалити уряд через його участь в протестах 2013 року. У лютому Кавала був виправданий за звинуваченням, пов’язаним з протестами, але через кілька годин знову заарештований за звинуваченням у шпигунстві.

Європейський суд з прав людини у 2019 році вимагав негайного звільнити його, заявивши, що у турецької влади немає достатніх підстав підозрювати, що він скоїв злочин.

Міністерство закордонних справ Туреччини закликало Раду Європи утриматися від подальшого розгляду справи та поважати незалежність турецької судової влади.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: