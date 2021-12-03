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Cловаччина зареєструвала новий максимум заражень коронавірусом

П'ятниця, 3 грудня 2021, 12:26
фото: pixabay

Словаччина оновила максимум заражень коронавірусом за добу - за 2 грудня зареєстрували 15278 нових хворих. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.

До цього найвищі денні показники в Словаччині, населення якої складає 5,4 млн, перевищували 10 тисяч. Їх зареєстрували минулого тижня.

В органах охорони здоров’я повідомили, що 73% людей, які отримали позитивний тест за останню добу, не були щеплені.

Померли за добу 90 коронахворих. 

У лікарнях перебувають 3404 пацієнти з коронавірусом, з них 630 - у палатах інтенсивної терапії, 302 потребують кисню. Понад 82% з них не були щеплені, або щеплені тільки однією дозою. 

Загалом у Словаччині повністю вакциновані від коронавірусу 46% дорослого населення. Це суттєво менше, ніж у більшості інших країн ЄС, але дещо більше, ніж у Румунії та Болгарії, які мають найнижчі показники вакцинації. 

Теми: СловаччинакоронавірусCovid-2019


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