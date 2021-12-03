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У двох іноземок в аеропорту Львова виявили валюти та ювелірки на 15 мільйонів

П'ятниця, 3 грудня 2021, 12:46
фото ДПСУ

Львівські прикордонники та митники вилучили у двох громадянок Польщі ювелірні вироби та валюту на суму понад 15 мільйонів гривень.

Джерело: Держприкордонслужба, Державна митна служба

Деталі: Зазначається, що ввечері 2 грудня співробітники митного посту "Львів-аеропорт" під час перевірки пасажирів авіарейсу "Львів-Стамбул" виявили рекордну кількість ювелірних прикрас та валюти.

Двоє  жінок віком 53 та 67 років, які  планували вилетіти до Туреччини, для проходження митного контролю обрали смугу "зелений коридор.

Під час спілкування з пасажирками, громадянками Польщі, у оглядової групи виникли підозри щодо можливого перевезення заборонених предметів, тому їх запросили для додаткової перевірки.

Правоохоронці виявили  125,7  тис доларів, 374,8 тис. євро та майже 1,7 кг ювелірних виробів з металу жовтого кольору, схожого на золото.

 

За попередніми підрахунками вартість вилученого може сягати понад 15 млн гривень.

Здійснюється документування цього правопорушення. Незадекларовані кошти та ювелірні прикраси вилучили.

Українська правда
Теми: ЛьвівмитницяПрикордонна служба


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