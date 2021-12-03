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У Раді Європи нагадали Україні про невирішені проблеми з правами людини у в’язницях

П'ятниця, 3 грудня 2021, 12:00
У Раді Європи нагадали Україні про невирішені проблеми з правами людини у в’язницях
Фото pixabay.com

Комітет міністрів Ради Європи закликав Україну вирішити постійну проблему з переповненістю місць тримання під вартою, неналежних умов у цих закладах та відсутності ефективних інструментів правового захисту людей, які в них перебувають.

Про це йдеться у резолюції Комітету щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Комітет висловив глибокий жаль з приводу відсутності конкретного прогресу у виконанні кількох груп рішень ЄСПЛ. У тому числі йдеться про пілотне рішення у справі "Сукачов проти України". У цьому рішенні Суд встановив граничний  строк – до 30 листопада 2021 – для запровадження превентивних та компенсаторних  засобів правового захисту щодо умов тримання під вартою, несумісних із абсолютною забороною жорстокого поводження згідно з Європейською конвенцією з прав людини.

Комітет нагадує, що у рамках нагляду за виконанням рішень ЄСПЛ розглядає понад 100 таких рішень проти України, що підкреслює необхідність терміново реформувати українську пенітенціарну систему. 

Починаючи з першого рішення, що датоване ще 2005 роком, ці рішення стосуються, в основному, нелюдського та/або такого, що принижує гідність, поводження у зв’язку з переповненістю, неналежними матеріальними умовами та неналежним харчуванням в установах поліції, слідчих ізоляторах та в’язницях, а також під час транспортування між установами для тримання під вартою чи до судів та відсутністю превентивних та компенсаторних засобів правового захисту, – нагадує Комітет. 

У Комітеті зазначають, що Україна здійснила певні кроки для покращення умов тримання під вартою і захисту прав ув’язнених, але зробленого недостатньо, і внаслідок цього утримувані під вартою і далі потерпають, а також з’являються повторні заяви до Суду щодо невирішених проблем. 

"КМРЄ наполегливо закликав органи влади першочергово та невідкладно вжити заходів загального характеру, необхідні для дотримання вимог пілотного рішення Сукачов проти України та окремих рішень у цих групах щодо різних пов’язаних питань, виконання яких триває...Комітет міністрів заохотив органи влади використати всі можливості технічної допомоги, доступної від Спільного проєкту Європейського Союзу та Ради Європи у цій сфері, та вирішив повернутися до розгляду цієї групи справ у вересні 2022 щонайпізніше", – зазначають у Раді Європи.

Теми: ЄвропаУкраїнаправа людини
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