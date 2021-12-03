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Бустерну дозу можуть вводити через 9 місяців після другого щеплення – Ляшко

П'ятниця, 3 грудня 2021, 13:40
Фото vaccination.covid19.gov.ua

В Україні за прикладом Євросоюзу можуть ввести щеплення бустерними дозами через 9 місяців після повної вакцинації.

Джерело: ZN.UA з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у кулуарах Верховної Ради  

Пряма мова Ляшка: "Ми і технічно готові, і плюс наявність вакцин також каже, що ми можемо будь-якої миті запустити бустерну дозу та розширити вікову категорію".

Деталі: Міністр нагадав, що третє щеплення в ЄС пропонують робити через 9 місяців. 

Він додав, що в Україні можуть прийняти таке ж рішення, але спершу його на офіційному рівні повинні затвердити у Євросоюзі.

Передісторія: 

  • Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що 150 тисяч українців не прийшли вчасно по другу дозу вакцини.
  • Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що з нинішніми темпами вакцинації бустерну (третю) дозу не будуть запроваджувати найближчим часом.

Теми: Ляшко Вікторвакцинаціякоронавірус


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