Бустерну дозу можуть вводити через 9 місяців після другого щеплення – Ляшко

В Україні за прикладом Євросоюзу можуть ввести щеплення бустерними дозами через 9 місяців після повної вакцинації.

Джерело: ZN.UA з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у кулуарах Верховної Ради

Пряма мова Ляшка: "Ми і технічно готові, і плюс наявність вакцин також каже, що ми можемо будь-якої миті запустити бустерну дозу та розширити вікову категорію".

Деталі: Міністр нагадав, що третє щеплення в ЄС пропонують робити через 9 місяців.

Він додав, що в Україні можуть прийняти таке ж рішення, але спершу його на офіційному рівні повинні затвердити у Євросоюзі.

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