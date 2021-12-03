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Штам "Омікрон" може стати домінуючим у Європі за кілька місяців - агентство ЄС

П'ятниця, 3 грудня 2021, 13:41
фото Getty Images

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) вважає, що новий варіант коронавірусу "Омікрон" може спричинити більше половини всіх заражень COVID-19 у Європі протягом кількох місяців, але в регіоні поки що не виявлено жодного випадку серйозного захворювання.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Оцінка може надати вагу попередній інформації про дуже високу швидкість передачі варіанта "Омікрон" у порівнянні з варіантом "Дельта", який досі вважався найбільш заразним із основних штамів коронавірусу.

"Ґрунтуючись на математичному моделюванні, проведеному ECDC, є ознаки того, що "Омікрон" може викликати більше половини всіх заражень SARS-CoV-2 в ЄС/ЄЕЗ протягом наступних кількох місяців", - йдеться у заяві ECDC.

За даними ECDC, у Європі на сьогодні зареєстровано 79 випадків варіанта "Омікрон", вперше виявленого на півдні Африки минулого місяця.

Половина цих випадків протікала безсимптомно, а в іншої половини спостерігалися лише легкі симптоми. Випадків важкого захворювання, госпіталізації чи смерті не було.

Зазначається, що серед випадків, за якими є дані про вік та щеплення, більшість були молодими і повністю щепленими.

Нагадаємо, швейцарські кантони Женева та Во помістили на карантин 2 тисячі людей, більшість з яких діти, після того, як у міжнародній школі виявили два випадки зараження коронавірусом штаму "Омікрон".

Теми: ОмікронкоронавірусЄвропаЄС


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