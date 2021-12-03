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У Києві чоловік влаштував стрілянину у сварці через поганий ремонт 

П'ятниця, 3 грудня 2021, 14:00
У Києві чоловік влаштував стрілянину у сварці через поганий ремонт 
Фото поліції, kyiv.npu.gov.ua

У Києві через неякісне виконання ремонтних робіт між двома чоловіками стався конфлікт у громадському місці, один із учасників застосував зброю, поранивши іншого в ногу.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі столиці. За вказаною адресою черговий направив патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу і бригаду "швидкої".

На місці події правоохоронці встановили, що під час з’ясування відносин через неякісне виконання ремонтних робіт між двома місцевими мешканцями почалася бійка.

За даними слідчого, у ході конфлікту зловмисник дістав предмет, схожий на пістолет, та здійснив декілька пострілів у сторону опонента. 

 

24-річного киянина з травмою ноги госпіталізували до лікарні, де надали необхідну допомогу, після чого відпустили додому. 

 

Зловмисника, 1969 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

У чоловіка виявили та вилучили револьвер "Флобер", який направили на експертизу.

Слідчий відділ Святошинського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку, із застосуванням предмета, спеціального пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. 

За погодженням із Святошинською оружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Теми: Київполіція
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