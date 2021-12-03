Киян попереджають про ожеледицю

Увечері 3 грудня та вдень 4 грудня на дорогах столиці очікується ожеледиця – I рівень небезпечності, жовтий.

Джерело: КМДА з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Столичних жителів закликають бути обережними, пересуваючись містом під час ожеледиці.

Водіям рекомендують:

дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

не забувати вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Пішоходам радять:

ходити не поспішаючи, ноги злегка розслабити і трохи зігнути у колінах, та ступати на всю підошву;

не тримати руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробувати швидко присісти, щоб утриматися на ногах;

бути уважними і на тротуарах, бо автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховувати, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

Також у КМДА нагадують водіям, що у період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають дорожникам, евакуюють.