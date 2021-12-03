Киян попереджають про ожеледицю
П'ятниця, 3 грудня 2021, 16:18
Увечері 3 грудня та вдень 4 грудня на дорогах столиці очікується ожеледиця – I рівень небезпечності, жовтий.
Джерело: КМДА з посиланням на Укргідрометцентр
Деталі: Столичних жителів закликають бути обережними, пересуваючись містом під час ожеледиці.
Водіям рекомендують:
- дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
- не забувати вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами.
Пішоходам радять:
- ходити не поспішаючи, ноги злегка розслабити і трохи зігнути у колінах, та ступати на всю підошву;
- не тримати руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробувати швидко присісти, щоб утриматися на ногах;
- бути уважними і на тротуарах, бо автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- враховувати, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.
Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.
Також у КМДА нагадують водіям, що у період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають дорожникам, евакуюють.
Українська правда