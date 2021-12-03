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НАЗК перевірило декларацію Баканова – знайшли незначні неточності

П'ятниця, 3 грудня 2021, 15:27
НАЗК перевірило декларацію Баканова – знайшли незначні неточності
Іван Баканов, фото: СБУ

Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку декларації Голови СБУ Івана Баканова за 2020 рік та встановило, що ознак необґрунтованості активів не виявлено.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі УП, довідка НАЗК

Деталі: Також за результатами перевірки не встановлено ознак незаконного збагачення.

У довідці про результати перевірки звертається увага на окремі незначні неточності в декларації. Наприклад, зазначається, що декларант вказав кілька банківських рахунків, де наявні незначні грошові кошти у сумі 27 грн 77 коп, а за законом такий тип рахунків вказувати не потрібно.

З приводу інформації, висвітленої у розслідуванні "Pandora Papers", НАЗК зазначає: за відомостями від 5.05.2019 року належні суб’єкту декларування акції компанії "Davegra Limited" були відчужені.

Наприклад, Баканов вказав, що автівка дружини Volkswagen Touareg 2012 р.в. коштує понад 475 тисяч, проте у Єдиному реєстрі ТЗ її вартість 396,3 тисячі. Глава СБУ пояснив, що вказав фактично сплачену суму, але документами це не підтвердив. За словами НАЗК, це означає, що він зазначив недостовірні відомості за недотримався вимоги закону.

Проте недостовірні відомості відрізняються від достовірних на майже 80 тисяч, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів, тому відповідальності за це немає.

Згідно з висновком НАЗК, ознак незаконного збагачення та необгрунтованості активів не знайшли.

Нагадаємо: НАЗК обіцяло перевіряти декларацію Баканова, враховуючи інформацію офшорного скандалу, що виник після публікації розслідування Pandora Papers.

Українська правда

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Теми: НАЗКБакановСБУдекларації
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