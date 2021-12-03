ЄС надасть Україні майже півтора мільйони євро на облаштування держкордону

Український прикордонник на варті біля пункту "Сенківка" у 2015 році. Фото: Getty Images

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що Європейський Союз надасть фінансову підтримку Україні в розмірі 1,4 мільйони євро для облаштування державного кордону з Білоруссю.

Джерело: повідомлення на сайті МВС з посиланням на зустріч Монастирського з головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом

Пряма мова Монастирського: "З огляду на сьогоднішні виклики, МВС пропонує розглянути можливість перерозподілу частини бюджету другої фази спільного проєкту EU4IBM для нагального облаштування українсько-білоруської ділянки кордону та підвищення спроможностей Держприкордонслужби".

Деталі: Маасікас запевнив Монастирського, що Україна може розраховувати на 1,4 мільйони євро від ЄС в рамках цього проєкту найближчим часом. Крім того, представник ЄС припустив, що розмір фінансової допомоги невдовзі збільшать.

Міністр внутрішніх справ додав, що Україна хотіла би розширити співпрацю з ЄС у безпекових питаннях.

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