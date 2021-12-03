ЄС надасть Україні майже півтора мільйони євро на облаштування держкордону
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що Європейський Союз надасть фінансову підтримку Україні в розмірі 1,4 мільйони євро для облаштування державного кордону з Білоруссю.
Джерело: повідомлення на сайті МВС з посиланням на зустріч Монастирського з головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом
Пряма мова Монастирського: "З огляду на сьогоднішні виклики, МВС пропонує розглянути можливість перерозподілу частини бюджету другої фази спільного проєкту EU4IBM для нагального облаштування українсько-білоруської ділянки кордону та підвищення спроможностей Держприкордонслужби".
Деталі: Маасікас запевнив Монастирського, що Україна може розраховувати на 1,4 мільйони євро від ЄС в рамках цього проєкту найближчим часом. Крім того, представник ЄС припустив, що розмір фінансової допомоги невдовзі збільшать.
Міністр внутрішніх справ додав, що Україна хотіла би розширити співпрацю з ЄС у безпекових питаннях.
Передісторія:
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував проведення спільних білорусько-російських військових навчань поблизу українського кордону.
- 30 листопада Україна почала масштабні навчання біля білоруського кордону.
- 29 листопада Монастирський телефоном поговорив із польським міністром внутрішніх справ. Польща повідомила, що ризик прориву кордону між Україною та Білоруссю залишається "досить високим".