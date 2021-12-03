Зеленський вперше поговорив з Орбаном і запросив його в Україну

Президент України Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та запросив його приїхати з візитом.

Про це пише "Європейська правда".

"30-річчя визнання Угорщиною незалежності України та встановлення дипвідносин стало гарною нагодою вперше поговорити з Віктором Орбаном. Поки що телефоном, але впевнений, що особиста зустріч стане новим поштовхом у взаєминах України та Угорщини. Запросив прем'єр-міністра відвідати Україну у 2022 році", - йдеться у повідомленні президента у Twitter.

Цього тижня на полях міністерської зустрічі НАТО провели зустрічі очільники Міністерств закордонних справ України та Угорщини.

Петер Сійярто, пишучи про спілкування з українським міністром Дмитром Кулебою, зазначив, що "на порядку денному двосторонніх відносин стоять складні питання".

Він дав зрозуміти, що у розмові йшлося про питання національних меншин.

"Ми хочемо, щоб ситуація покращилася, багато залежатиме від законопроєкту про національні громади", - написав Сійярто у Facebook.