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Байден заявив про підготовку ініціатив для стримування Путіна від вторгнення в Україну

П'ятниця, 3 грудня 2021, 18:14
Байден заявив про підготовку ініціатив для стримування Путіна від вторгнення в Україну
Байден у дворі Білого дому наприкінці листопада 2021 року. Фото: getty images

Президент США Джо Байден заявив що готує набір ініціатив, щоб не допустити планів російського вторгнення на територію України.

Про це він заявив у спілкування з журналістами у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда".

"Я готує, на мою думку, найбільш всеосяжний і значний набір ініціатив, щоб пану Путіну було дуже важко зробити те, що, як побоюються люди, він може зробити", - сказав Байден.

Президент США також наголосив, що перебуває у постійному контакті із союзниками у Європі та Україною. "Мій держсекретар і мої радники залучені в повному обсязі", - додав він.

У Кремлі сьогодні заявили, що дату перемовин лідерів США і Росії у форматі відеоконференції досі не визначили, але серед тих, які розглядаються - 7 грудня.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим у Стокгольмі закликав відвести війська від кордонів України та виконувати Мінські угоди.

Раніше Лавров заявив, що Росія незабаром висуне пропозиції щодо нового пакту про європейську безпеку, який, за заявами Москви, зупинить подальше розширення НАТО на схід.

Читайте також: Захистити Україну: як у НАТО домовилися стримувати РФ від вторгнення на Донбас

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Теми: БайденРосіясанкціїСШАвійна
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