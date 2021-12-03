Новини 3 грудня: міністр оборони про Росію, тариф на проїзд в Києві

Резніков заявив, що найбільш імовірний час ескалації з боку Росії в січні, але Україна дасть відсіч; Кличко назвав нові ціни на проїзд у громадському транспорті Києва — актуальні новини 3 грудня.

Про заяву Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що найбільш імовірним часом для військової ескалації з боку Росії розглядається кінець січня, однак ескалації можна уникнути, а в противному разі Україна та її партнери будуть давати відсіч.

Резніков додав, що Росія вже почала зимові навчання поблизу України, активізувала розвідку, перевіряє зв'язок та здійснює заходи з маскування.

Минулого тижня відбулося посилення танками та бронетехнікою у Брянській та Смоленській областях РФ.

Також міністр оборони Олексій Резніков назвав одним із пріоритетів своєї діяльності підвищення грошового забезпечення українських військовослужбовців, проте визнав, що наразі ресурсів для цього немає.

Про ціну на проїзд в Києві

Кличко анонсував нові ціни на проїзд у громадському транспорті — як і планувалося раніше, для власників "картки киянина" влада планує встановити тариф розміром 12 грн, водночас одноразовий квиток для туристів буде коштувати 20 грн.

Орієнтовно нові ціни планують ухвалити після опалювального сезону, який традиційно завершується приблизно 15 квітня.

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