Бойовики обстріляли автобус в Малі, вбили 31 людину

В Малі бойовики обстріляли автобус, який перевозив людей на місцевий ринок, і вбили 31 людину.

Джерело: Reuters

Деталі: Автобус зазнав нападу з боку невідомих озброєних осіб, коли він їхав маршрутом від села Сонго до ринку в Бандіагара, що знаходиться за 10 кілометрів.

Мер сусіднього міста Банкасс Мулай Гуїндо повідомив, що озброєні люди "стріляли в машину, різали шини та стріляли в людей". Він та інший місцевий чиновник, який говорив на умовах анонімності, заявили, що принаймні 31 людину було вбито, а багато хто був поранений або зник безвісти.

Селища розташовані в центрі регіону Мопті, епіцентрі насильства в Малі, підживлюваного повстанцями, пов'язаними з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".