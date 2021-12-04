“Омікрон” загрожує відновленню світової економіки — МВФ
Новий варіант COVID-19 Omicron може уповільнити відновлення світової економіки – так само, як і штам Delta.
Джерело: глава МВФ Кристаліна Георгієва, яку цитує AFP
Пряма мова: "Новий варіант, який може дуже швидко поширюватися, може підірвати впевненість, і в цьому сенсі ми, ймовірно, побачимо деякі зниження оцінки наших жовтневих прогнозів глобального зростання".
Деталі: Зазначається, що у своєму останньому World Economic Outlook фонд прогнозував глобальне зростання на 5,9% цього року та 4,9% у 2022 році, але Сполучені Штати та інші великі економіки зазнали різких змін у бік зниження після того, як поширення варіанту Delta "викликало певні тертя".
Георгієва зазначила, що відновлення триває, але "дещо втрачає імпульс".
Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин
Нагадаємо:
- 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529 – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус більш заразним.
- 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в B.1.1.529 - "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.
- Станом на 4 грудня "Омікрон" виявили в 38 країнах.