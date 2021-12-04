“Омікрон” загрожує відновленню світової економіки — МВФ

Новий варіант COVID-19 Omicron може уповільнити відновлення світової економіки – так само, як і штам Delta.

Джерело: глава МВФ Кристаліна Георгієва, яку цитує AFP

Пряма мова: "Новий варіант, який може дуже швидко поширюватися, може підірвати впевненість, і в цьому сенсі ми, ймовірно, побачимо деякі зниження оцінки наших жовтневих прогнозів глобального зростання".

Деталі: Зазначається, що у своєму останньому World Economic Outlook фонд прогнозував глобальне зростання на 5,9% цього року та 4,9% у 2022 році, але Сполучені Штати та інші великі економіки зазнали різких змін у бік зниження після того, як поширення варіанту Delta "викликало певні тертя".

Георгієва зазначила, що відновлення триває, але "дещо втрачає імпульс".

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