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“Омікрон” загрожує відновленню світової економіки — МВФ

Субота, 4 грудня 2021, 02:45
NICHOLAS KAMM/AFP via Getty Images

Новий варіант COVID-19 Omicron може уповільнити відновлення світової економіки – так само, як і штам Delta.

Джерело: глава МВФ Кристаліна Георгієва, яку цитує AFP

Пряма мова: "Новий варіант, який може дуже швидко поширюватися, може підірвати впевненість, і в цьому сенсі ми, ймовірно, побачимо деякі зниження оцінки наших жовтневих прогнозів глобального зростання".

Деталі: Зазначається, що у своєму останньому World Economic Outlook фонд прогнозував глобальне зростання на 5,9% цього року та 4,9% у 2022 році, але Сполучені Штати та інші великі економіки зазнали різких змін у бік зниження після того, як поширення варіанту Delta "викликало певні тертя".

Георгієва зазначила, що відновлення триває, але "дещо втрачає імпульс".

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо

  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529  – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.  Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант  B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус  більш заразним.
  • 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в B.1.1.529 - "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.
  • Станом на 4 грудня "Омікрон" виявили в 38 країнах.

Теми: МВФкоронавірус


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