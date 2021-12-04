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1% німців інфікований COVID — міністр охорони здоров'я

Субота, 4 грудня 2021, 06:00
1% німців інфікований COVID — міністр охорони здоров'я
Jens Schlueter/Getty Images

Понад 1% населення Німеччини - майже мільйон людей - нині інфіковані коронавірусом.

Джерело: AP  з посиланням на заяву німецького міністра охорони здоров’я Єнса Шпана та дані Інституту Роберта Коха.

Деталі: За підрахунками Інституту Роберта Коха, близько 925 800 осіб у Німеччині вважаються активно інфікованими вірусом.

Шпан зазначив, що кількість невакцинованих громадян, які  інфіковані та серйозно хворі, набагато перевищує їхню частку у загальній чисельності населення. Шпан додав, що "якби всі дорослі німці були вакциновані, ми не опинилися б у такій складній ситуації".

Нагадаємо: Раніше Шпан заявив, що "напевно кожен у Німеччині до кінця цієї зими або буде щеплений, або перехворіє, або помре".

Теми: Німеччинакоронавірус
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