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Єрмак запевнив послів G7 та ЄС, що закон про олігархів не спрямований проти когось

Субота, 4 грудня 2021, 10:09
Андрій Єрмак, фото ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з послами G7 та ЄС заявив, що закон про олігархів не спрямований проти будь-якого прізвища і не порушує нічиїх прав.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Хочу зауважити, що цей закон (закон про обмеження впливу олігархів – ред.) не спрямований проти будь-якого прізвища. Його мета – виключити можливості для олігархічного бізнесу впливати на політичні процеси, "купувати" політиків і маніпулювати медіа. При цьому ніхто ні в кого нічого не забиратиме й не порушуватиме нічиї права".

Деталі: Єрмак також розповів послам, що є зовнішні та внутрішні сили, які зацікавлені в дестабілізації ситуації. За його словами, також є спротив реформам з боку старої системи.

Глава ОП поінформував іноземних дипломатів про перебіг процесу мирного врегулювання на Донбасі та повернення тимчасово окупованих територій, а також про напругу навколо державних кордонів України.

Він подякував міжнародним партнерам за підтримку й допомогу нашій державі на різних рівнях у зв’язку з цією ситуацією й можливістю ескалації з боку Росії.

У контексті переговорного процесу щодо Донбасу керівник ОП й посли країн G7 та ЄС обмінялися думками стосовно порядку денного роботи Тристоронньої контактної групи та ініціатив України на цьому майданчику.

Зазначається, що під час розмови сторони також порушили питання ухвалення закону щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України, проведення конкурсу з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та перебігу судової реформи, щодо якої був відзначений значний прогрес.

Єрмак запевнив, що президент Володимир Зеленський зацікавлений у доведенні цих процесів до результату, якого очікує українське суспільство та іноземні партнери України.

Передісторія:

  • Восени 2021 року Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, критеріями для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ; активна участь у політичному житті; має бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище; має підтверджену вартість активів (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) більш ніж 2 мільярди 270 мільйонів гривень.
  • 26 листопада на пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що Ахметова хотіли втягнути в державний переворот. Потім він додав окремо, що Ахметов "не має права шантажувати суспільство" можливістю перебоїв електроенергії.
  • 30 листопада Рада ухвалила в цілому податковий закон, з тексту якого прибрали правки на користь бізнесу Ріната Ахметова.

Читайте також: Розахметизація системи. Як Зеленський дотискає Ахметова

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакG7ЄСолігархи


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