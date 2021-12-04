Гірські села Буковини замело снігом, температура впала до -20
Гірські села Буковини засипало снігом, температура зранку близько 20 градусів морозу.
Джерело: голова Селятинської громади Валерій Полянчук у Facebook, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Деталі: Полянчук опублікував фото термометра з температурою -20 градусів та фото засніжених краєвидів.
Він зазначив, що фото зняті в селі Верхній Яловець під горою Яровиця, що на Буковині.
Разом з тим, на горі Піп Іван Чорногірський у суботу температура повітря -16 градусів, повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Дослівно: "Станом на 09:13. 04.12.2021 на г. Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер південно-західній 3-5 м/с. Температура повітря -16°С".
Нагадаємо: В Україні у суботу очікується ожеледиця, у ряді регіонів мокрий сніг та дощ, температура повітря знизиться.