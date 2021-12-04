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МЗС РФ побачило "підготовку чергової революції" у санкціях Заходу проти режиму Лукашенка

Субота, 4 грудня 2021, 14:29
МЗС РФ побачило підготовку чергової революції у санкціях Заходу проти режиму Лукашенка
Getty Images

В Міністерстві закордонних справ Російської Федерації розкритикували нові санкції країн Заходу проти режиму Александра Лукашенка, назвавши їх "нелегітимними", "антигуманними" та "втручанням у внутрішні справи Білорусі".

Відповідний коментар опублікувала речниця МЗС РФ Марія Захарова, пише "Європейська правда".

Вона назвала санкції "нелегітимними" через те, що вони запроваджені в обхід Ради безпеки ООН" і "антигуманними" через те, що вони вплинуть на рівень життя звичайних білорусів. 

"Запроваджені проти Білорусі санкції є явно політичними і є ще одним прикладом втручання у внутрішні справи суверенної держави. Їхні автори не приховують, що цілеспрямовано завдають удару по системоутворюючих вузлах білоруської економіки. Вони явно добиваються її обвалу, зниження рівня життя білоруського народу, намагаючись тим самим створити передумови для чергової "кольорової революції", - заявила Захарова.

Речниця заявила, що країни Заходу самі винні у міграційній кризі на кордонах Білорусі, тому що це є наслідком "їхньої власної політики "експорту демократії" до країн Близького Сходу і Північної Африки", та звинуватила Польщу і Литву у порушенні міжнародних зобов’язань щодо поводження з шукачами притулку. 

"Розраховуємо, що міжнародні структури вживуть необхідних заходів впливу на Варшаву та Вільнюс, які змусять їх припинити знущання над мігрантами… Закликаємо країни Заходу відмовитись від подвійних стандартів і політики нелегітимного санкційного тиску, проявити цивілізований підхід та розпочати практичне врегулювання міграційної кризи у співпраці з владою Білорусі", - додала Захарова.  

Нагадаємо, 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада скоординовано ввели санкції проти низки осіб і організацій з Білорусі, у тому числі ключових державних компаній.

МЗС Білорусі пообіцяло на них "жорстку асиметричну відповідь" на них, та заявили, що вважають саме ЄС "ініціатором спіралі санкцій та агресії".

Глава МЗС Владімір Макєй заявив також, що санкційний тиск загрожує Білорусі втратою державності і внаслідок таких кроків ЄС "остаточно втратить Білорусь".

Читайте також: Гібридне перемир'я: як змінюється "міграційна війна" Лукашенка з ЄС, а також Вбивчий гуманізм Європи: як опір "білоруським" мігрантам розриває ЄС зсередини.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяБілорусьсанкції
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