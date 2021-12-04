Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У МЗС РФ звинуватили США у спецоперації з нагнітання навколо України

Субота, 4 грудня 2021, 15:50
фото МЗС РФ

У МЗС РФ заявили, що США проводять спецоперацію із нагнітання обстановки навколо України з перекладанням відповідальності на Росію.

Джерело: офіційний представник міністерства закордонних справ Марія Захарова у коментарі "Комерсанту" з приводу публікацій у західних ЗМІ про нібито підготовку РФ до вторгнення в Україну

Пряма мова: "Російські збройні сили на російській території – законне право суверенної держави".

"Виходячи з дій НАТО в регіоні, американська преса має бути стурбована агресивними діями не Росії, а США".

"Штати проводять спецоперацію щодо нагнітання обстановки навколо України з перекладанням відповідальності на Росію".

Деталі: За словами Захарової, основу цієї спецоперації становлять "провокаційні дії поблизу російських кордонів, які супроводжуються звинувачувальною риторикою на адресу Москви".

"В принципі нічого нового – класична західна тактика. Вражає лише масштаб нахабства та брехні", – сказала представник російського МЗС.

Передісторія:

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада на підтвердження цього. 
  • 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
  • Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ готується до наймасштабнішої атаки на Україну до кінця січня–початку лютого.
  • Росія заперечує плани про наступ.
  • Американська розвідка виявила, що Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах вже на початку наступного року за участі до 175 тисяч військовослужбовців, повідомило видання The Washington Post. А німецьке видання Bild заявило, що Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно із Києвом.

Теми: РосіяСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗМІ: У США є угода з Німеччиною про закриття Nord Stream 2 у разі вторгнення РФ

Ліга Чемпіонів: "Шахтар" примудрився втратити перемогу в останні секунди і залишає єврокубки

Путін сказав Байдену, що це НАТО "намагається освоїти українські території" – Кремль

США не розглядає питання про евакуацію своїх людей з України – посольство

Байден переніс розмову із Зеленським, але ще раз поговорив із європейськими лідерами

Новини 7 грудня: переговори Байдена та Путіна, масштабна ДТП на Чернігівщині

Усі новини...
Росія
МЗС РФ побачило "підготовку чергової революції" у санкціях Заходу проти режиму Лукашенка
Bild: План-максимум Кремля – дві третини України, включно з Києвом
Байден — про вимоги Росії: "Не приймаю нічиїх "червоних ліній"
Останні новини
06:35
Косово подаватиме заявку на вступ до ЄС
05:55
Covid у світі: Найбільше нових хворих у США, Франції та Німеччині
04:52
Майже 40 людей загинули в пожежі у переповненій в'язниці в Бурунді
03:57
У Франції зафіксували сплеск госпіталізацій хворих на COVID-19
02:55
Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні
01:56
ЗМІ: У США є угода з Німеччиною про закриття Nord Stream 2 у разі вторгнення РФ
00:55
Нігерійські бойовики підпалили автобус з пасажирами, є загиблі
23:59
Ліга Чемпіонів: "Шахтар" примудрився втратити перемогу в останні секунди і залишає єврокубки
23:39
Путін сказав Байдену, що це НАТО "намагається освоїти українські території" – Кремль
23:03
США не розглядає питання про евакуацію своїх людей з України – посольство
Усі новини...