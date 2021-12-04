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У МЗС РФ звинуватили США у спецоперації з нагнітання навколо України

Субота, 4 грудня 2021, 14:50
У МЗС РФ звинуватили США у спецоперації з нагнітання навколо України
фото МЗС РФ

У МЗС РФ заявили, що США проводять спецоперацію із нагнітання обстановки навколо України з перекладанням відповідальності на Росію.

Джерело: офіційний представник міністерства закордонних справ Марія Захарова у коментарі "Комерсанту" з приводу публікацій у західних ЗМІ про нібито підготовку РФ до вторгнення в Україну

Пряма мова: "Російські збройні сили на російській території – законне право суверенної держави".

"Виходячи з дій НАТО в регіоні, американська преса має бути стурбована агресивними діями не Росії, а США".

"Штати проводять спецоперацію щодо нагнітання обстановки навколо України з перекладанням відповідальності на Росію".

Деталі: За словами Захарової, основу цієї спецоперації становлять "провокаційні дії поблизу російських кордонів, які супроводжуються звинувачувальною риторикою на адресу Москви".

"В принципі нічого нового – класична західна тактика. Вражає лише масштаб нахабства та брехні", – сказала представник російського МЗС.

Передісторія:

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада на підтвердження цього. 
  • 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
  • Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ готується до наймасштабнішої атаки на Україну до кінця січня–початку лютого.
  • Росія заперечує плани про наступ.
  • Американська розвідка виявила, що Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах вже на початку наступного року за участі до 175 тисяч військовослужбовців, повідомило видання The Washington Post. А німецьке видання Bild заявило, що Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно із Києвом.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСША
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