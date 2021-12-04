У МЗС РФ звинуватили США у спецоперації з нагнітання навколо України

У МЗС РФ заявили, що США проводять спецоперацію із нагнітання обстановки навколо України з перекладанням відповідальності на Росію.

Джерело: офіційний представник міністерства закордонних справ Марія Захарова у коментарі "Комерсанту" з приводу публікацій у західних ЗМІ про нібито підготовку РФ до вторгнення в Україну

Пряма мова: "Російські збройні сили на російській території – законне право суверенної держави".

"Виходячи з дій НАТО в регіоні, американська преса має бути стурбована агресивними діями не Росії, а США".

"Штати проводять спецоперацію щодо нагнітання обстановки навколо України з перекладанням відповідальності на Росію".

Деталі: За словами Захарової, основу цієї спецоперації становлять "провокаційні дії поблизу російських кордонів, які супроводжуються звинувачувальною риторикою на адресу Москви".

"В принципі нічого нового – класична західна тактика. Вражає лише масштаб нахабства та брехні", – сказала представник російського МЗС.

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