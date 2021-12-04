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"Динамо" долає "Верес" і наздоганяє за очками "Шахтар"

Субота, 4 грудня 2021, 14:59
Динамо долає Верес і наздоганяє за очками Шахтар
фото ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" у матчі 17 туру української Прем'єр-Ліги з рахунком 3:0 розгромило рівненський "Верес".

Гра пройшла в Луцьку у суботу, 4 грудня.

Перший тайм, як і весь матч, не став багатим на гольові моменти. На 21-й хвилині динамівці зуміли повести в рахунку. Беньямін Вербич класно пробив з метрів 18-ти після пасу Віктора Циганкова – 1:0. У "Вереса" моментів біля воріт "Динамо" не було. Був лише один удар, та й той був заблокований.

Заключна 45-хвилинка розпочалася з атак киян і пенальті у ворота рівненської команди. Арбітриня Катерина Монзуль вказала на позначку після фолу проти Дениса Гармаша у карному майданчику "Вереса". З 11-ти метрів Циганков пробиває воротаря "Вереса" Богдана Когута, але Монзуль просить повторити удар. З другої спроби Циганков пробив вище воріт і рахунок залишився 1:0.

На 61-й хвилині "Динамо" таки забиває другий гол. Знову відзначився Вербич, який ударом з кута воротарського майданчика пробив Когута вдруге – 2:0. Через чотири хвилини кияни ставлять крапку у цій грі. Після помилки в захисті Гармаш зробив перехоплення і відпасував на Циганкова, який закотив м'яча у порожні ворота – 3:0.

На 87-й хвилині "Верес" ще залишається в меншості після вилучення Дмитра Немчанінова.

 

Микола Аврамчук, для УП
Теми: футбол
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