Вибори президента Франції: праві "Республіканці" вперше обрали кандидатом жінку

Французька партія з правим ухилом "Республіканці" (LR, колишня UMP) обрала своїм кандидатом на президентські вибори 2022 року Валері Пекрес - нинішню президентку регіональної ради столичного регіону Іль-де-Франс.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

У першому турі внутрішньопартійних змагань Пекрес посіла друге місце, але у другому раунді здобула перемогу з 60,95% голосів та фінально стала кандидаткою "Республіканців" на президентських виборах. Її конкурент Ерік Cіотті набрав 39,5% голосів, хоча у першому турі обійшов Пекрес з невеликим відривом.

Інші претенденти на роль кандидата - колишній перемовник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє, Ксавьє Бертран та Філіп Жювен, які програли у першому турі, закликали надалі підтримати кандидатуру Пекрес.

"Республіканська правиця повертається", - заявила вона після оголошення про її перемогу, додавши, що вперше в своїй історії партія де Голля, Жака Шірака і Ніколя Саркозі делегує на вибори кандидатку.

"Мої думки з усіма жінками Франції", - зазначила Пекрес, додавши, що у новій ролі діятиме з "повною силою, енергією та рішучістю".

54-річна Валері Пекрес у політиці вже близько 20 років на різних посадах. У 2007-2011 роках вона була міністеркою з питань вищої освіти і науки в уряді Франсуа Фійона, на короткий час - міністеркою з питань бюджету та речницею уряду, до цього та після цього - депутаткою. Останні 5 років Пекрес є президенткою регіональної ради Іль-де-Франс, відмовившись для цього від депутатського мандату, і в 2021 році була переобрана на цю посаду.

Обрання "Республіканцями" свого кандидата може вплинути на баланс підтримки кандидатів у президенти в майбутніх соцопитуваннях, змінивши вибір французів правого спектру поглядів.

Досі опитування демонстрували, що головними конкурентами чинного президента Еммануеля Макрона стануть або лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен (яка програла йому на виборах 2017 року), або ж Ерік Земмур - політичний коментатор, який вже став головним суперником Ле Пен та має шанси вийти у другий тур з Макроном.