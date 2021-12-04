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Нацгвардія поповнилася групою снайперів, навчених за стандартами НАТО

Субота, 4 грудня 2021, 18:34
Нацгвардія поповнилася групою снайперів, навчених за стандартами НАТО
Український снайпер, фото Нацгвардії

Група снайперів Нацгвардії отримала сертифікати про проходження базового курсу підготовки UAR-10 за стандартами НАТО.

Джерело: відділення інформації та комунікації Міжнародного центру НГУ

Деталі: Повідомляється, що спецкурс UAR-10 проводився у Навчально-бойовому центрі підготовки до спеціальних дій Міжнародного центру Нацгвардії на Київщині, він тривав майже два місяці.

До проходження навчання допустили більше 20 снайперів, проте сертифікати за результатами підготовки отримали лише найбільш вправні бійці.

Керівниця групи індивідуальної підготовки Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади в Україні (операція "UNIFIER") Селін Бест була присутня на церемонії вручення сертифікатів спецпризначенцям.

Пряма мова Бест: "У цьому році представниками нашої тренувальної місії проведено два базових курси підготовки снайперів НГУ і вони були успішні. Вже цієї зими ми плануємо продовжувати співпрацювати тут, у Навчально-бойовому центрі підготовки до спеціальних дій, за програмою підготовки інструкторів".

Українська правда

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Теми: НацгвардіяКанадаЗбройні сили
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