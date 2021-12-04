Коронавірус добрався до бегемотів

У зоопарку Антверпена в Бельгії два гіпопотами заразилися коронавірусом, що ймовірно є першим зареєстрованим випадком захворювання на ковід у цього виду.

Джерело: Reuters з посиланням на співробітників зоопарку, ZOO Antwerp у Фейсбуці

Деталі: Бегемоти Імані (14 років) та і Гермієн (41 рік) не мають інших симптомів, окрім нежиті, проте тварин помістили на карантин, аби запобігти поширенню вірусу.

Ветеринар зоопарку Френсіс Веркаммен зазначив, що скоріш за все це перший випадок зараження ковідом серед бегемотів. Він нагадав, що донині COVID-19 поширювався в основному серед мавп та котячих.

Зоопарк Антверпена наразі веде розслідування, аби виявити, яким чином тварини заразилися, адже серед працівників зоопарку заражень не фіксувалося.

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