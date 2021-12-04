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В афганському Кабулі може відкритися спільна європейська дипмісія

Субота, 4 грудня 2021, 21:17
Кабул, фото AFP via Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські країни розглядають можливість відкрити в Афганістані спільне диппредставництво, проте цей крок не свідчитиме про політичне визнання руху "Талібан"

Джерело: Reuters

Деталі: У суботу, 4 грудня, французький президент Еммануель Макрон під час візиту до Катару сказав, що кілька європейських країн, включно із Францію, мають намір відкрити в Афганістані спільну дипломатичну місію.

За його словами, європейські представники працюють над відкриттям в цій країні спільної установи, і це дасть змогу дипломатам кількох європейських країн бути присутніми в Афганістані.

Він додав, що розраховує на швидке відкриття такого представництва.

При цьому Макрон наголосив, що цей крок не свідчитиме про політичне визнання руху "Талібан".

Нагадаємо:

  • ЄС офіційно не визнає сформований талібами уряд в Афганістані, водночас європейські дипломати проводять неформальні переговори з радикальними ісламістами про гуманітарну допомогу, права жінок, вільний виїзд з країни тощо.
  • У листопаді Німеччина та Нідерланди вперше з часу, коли влада в країні перейшла до угруповання "Талібан", відправили своїх дипломатів в Афганістан на переговори. Ключовою темою розмови були саме гуманітарні питання.

Теми: АфганістанМакронЄСТалібан


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