В афганському Кабулі може відкритися спільна європейська дипмісія

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські країни розглядають можливість відкрити в Афганістані спільне диппредставництво, проте цей крок не свідчитиме про політичне визнання руху "Талібан"

Джерело: Reuters

Деталі: У суботу, 4 грудня, французький президент Еммануель Макрон під час візиту до Катару сказав, що кілька європейських країн, включно із Францію, мають намір відкрити в Афганістані спільну дипломатичну місію.

За його словами, європейські представники працюють над відкриттям в цій країні спільної установи, і це дасть змогу дипломатам кількох європейських країн бути присутніми в Афганістані.

Він додав, що розраховує на швидке відкриття такого представництва.

При цьому Макрон наголосив, що цей крок не свідчитиме про політичне визнання руху "Талібан".

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