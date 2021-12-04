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У Польщі заявили про затримання російського судна з п’яним екіпажем

Субота, 4 грудня 2021, 23:54
Ілюстративне фото, pixabay

Польські прикордонники заявили про затримання російського судна "Руслана", яке плило просто до пляжу острова Собешево у Гданському районі.

Джерело: hromadske з посиланням на низку польських ЗМІ

Деталі:  Морська адміністрація помітила дивні маневри судна і розповіла про це прикордонникам. Ті зійшли на борт судна і виявили, що екіпаж п'яний.

У Польщі заявляють, що російське судно "Руслана", власником та оператором якого є ТОВ "Трансфлот" із Санкт-Петербурга, о 4 ранку 4 грудня ледь не сіло на мілину на березі острова Собешево.

Судно йшло з Клайпеди (Литва) до гданського Північного порту, але відхилилося від курсу та прямувало у бік пляжу.

Судно рухалось зі швидкістю близько 11 вузлів (близько 20 км/год) та не відповідало на радіозапити польської берегової служби.

Врешті, російське судно зробило крутий поворот за кілометр від пляжу.

Речниця Морського управління Магдалена Кержковська розповіла, що про підозрілі маневри вирішили попередити прикордонників.

Відтак службовці прикордонної служби піднялися на борт російського судна, розповів речник морської прикордонної служби в Гданську Анджей Юзвяк. Вони виявили, що екіпаж був п'яним: у капітана було майже проміле алкоголю, у двох офіцерів ㅡ близько 1,5 проміле.

Наразі судно затримано на якірній стоянці порту Гданська. На його борту перебувають інспектор Морського управління у Ґдині у супроводі офіцерів Кашубського дивізіону Прикордонної служби.

Теми: ПольщаРосія


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