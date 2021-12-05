Румунія виявила перші випадки зараження "Омікроном"
Неділя, 5 грудня 2021, 00:32
У Румунії виявили перші два випадки коронавірусу, викликаного варіантом "Омікрон".
Джерело: The Guardian з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Румунії
Деталі: "Омікрон" зафіксували у двох мандрівників, які повернулися з Південної Африки 30 листопада - 48-річної жінкиз графства Брашов та 59-річного чоловіка з графства Васлуй. Вони були ізольовані у своїх оселях і не мали жодних симптомів.
Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин
Нагадаємо:
- 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529 – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус більш заразним.
- 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в B.1.1.529 - "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.
- Станом на 4 грудня "Омікрон" виявили в 38 країнах.