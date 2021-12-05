Румунія виявила перші випадки зараження "Омікроном"

У Румунії виявили перші два випадки коронавірусу, викликаного варіантом "Омікрон".

Джерело: The Guardian з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Румунії

Деталі: "Омікрон" зафіксували у двох мандрівників, які повернулися з Південної Африки 30 листопада - 48-річної жінкиз графства Брашов та 59-річного чоловіка з графства Васлуй. Вони були ізольовані у своїх оселях і не мали жодних симптомів.

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