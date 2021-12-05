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Румунія виявила перші випадки зараження "Омікроном"

Неділя, 5 грудня 2021, 01:32
DANIEL MIHAILESCU/AFP via Getty Images

У Румунії виявили перші два випадки коронавірусу, викликаного варіантом "Омікрон".

Джерело: The Guardian з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Румунії

Деталі: "Омікрон" зафіксували у двох мандрівників, які повернулися з Південної Африки 30 листопада - 48-річної жінкиз графства Брашов та 59-річного чоловіка з графства Васлуй. Вони  були ізольовані у своїх оселях і не мали жодних симптомів.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо

  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529  – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.  Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант  B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус  більш заразним.
  • 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в B.1.1.529 - "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.
  • Станом на 4 грудня "Омікрон" виявили в 38 країнах.

Теми: РумуніяОмікронкоронавірус


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