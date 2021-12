Автобус з пасажирами впав в річку в Кенії, два десятки людей загинули

У Кенії автобус з пасажирами впав з мосту в річку Енцзіу, щонайменше 23 людини загинули.

Джерело: AFP, Al Jazeera

Деталі: Зазначається, що річка була переповнена, і автобус знесло з мосту течією.

Автобус прямував на весільну церемонію в окрузі Кітуї - члени хору католицької церкви їхали на весілля свого колеги-чоловіка.

Залишається незрозумілим, скільки пасажирів було в автобусі. Повідомляється, що в автобусі залишаються тіла, їх продовжать вилучати в неділю.

Врятовано 12 людей, зокрема четверо дітей.

This afternoon tragedy has struck Kitui County. A bus carrying Catholic faithfuls was swept away while attempting to cross a swollen river Enziu in Nguni, Mwingi. Rescue efforts are ongoing. So far there are 17 survivors and regrettably 21 bodies have been recovered. pic.twitter.com/1VqF5U6g3z