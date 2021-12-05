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Автобус з пасажирами впав в річку в Кенії, два десятки людей загинули

Неділя, 5 грудня 2021, 03:35

У Кенії автобус з пасажирами впав з мосту в річку Енцзіу, щонайменше 23 людини загинули.

Джерело: AFP, Al Jazeera

Деталі: Зазначається, що річка була переповнена, і автобус знесло з мосту течією.

Автобус прямував на весільну церемонію в окрузі Кітуї - члени хору католицької церкви їхали на весілля свого колеги-чоловіка.

Залишається незрозумілим, скільки пасажирів було в автобусі. Повідомляється, що в автобусі залишаються тіла, їх продовжать вилучати  в неділю.

Врятовано 12 людей, зокрема четверо дітей.

Теми: аваріяАфрика


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