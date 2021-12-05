Синоптики розповіли, де сніжитиме

У західних областях України в неділю та понеділок – мокрий сніг та ожеледиця, водночас на півдні – близько 10° тепла.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 5 грудня вдень у західних областях невеликий мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця. На решті території без опадів.

Температура від -2° до +3°, у південній частині країни від 3° до 8° тепла.

У Карпатах невеликий сніг, 0-5° морозу.

В неділю у Києві та столичному регіоні мінлива хмарність, без опадів. Температура від 2° морозу до 3° тепла.

Погода у неділю, 5 грудня

6 грудня очікується хмарна погода, вночі на Правобережжі, а вдень майже у всіх регіонах мокрий сніг або дощ.

Температура у західних областях впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах 1-6° морозу. На решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень у північних та східних областях 0-5° тепла, у центральній частині +4+9°, на півдні країни місцями до +14°.