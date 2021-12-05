Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Синоптики розповіли, де сніжитиме

Неділя, 5 грудня 2021, 09:24
Фото pixabay

У західних областях України в неділю та понеділок – мокрий сніг та ожеледиця, водночас на півдні – близько 10° тепла.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 5 грудня вдень у західних областях невеликий мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця. На решті території без опадів.

Температура від -2° до +3°, у південній частині країни від 3° до 8° тепла.

У Карпатах невеликий сніг, 0-5° морозу.

В неділю у Києві та столичному регіоні мінлива хмарність, без опадів. Температура від 2° морозу до 3° тепла.

Погода у неділю, 5 грудня
Погода у неділю, 5 грудня

6 грудня очікується хмарна погода, вночі на Правобережжі, а вдень майже у всіх регіонах мокрий сніг або дощ.

Температура у західних областях впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах 1-6° морозу. На решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень у північних та східних областях 0-5° тепла, у центральній частині +4+9°, на півдні країни місцями до +14°.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден про розміщення військ США в Україні у разі вторгнення РФ: “Не розглядається”

В Індії розбився гелікоптер, серед загиблих міністр оборони

Верещук пропонує підвищити стипендію до 6,5 тисяч студентам з окупованих територій

Генсек НАТО після розмови Байдена із Путіним сподівається, що Росія не нападе на Україну

Британія підтвердила діалог з Україною щодо візової лібералізації

Новини 8 грудня: результати розмови Байдена та Путіна, підтримка Хорватії

Усі новини...
погода
Вихідні будуть холодними, у ряді регіонів сніг та дощ
В аеропорту Риги через хуртовину літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги
Киян попереджають про ожеледицю
Останні новини
05:30
До України цього тижня надійде останній транш військової допомоги від США
04:48
Німеччина — лідер в Європі за поширеністю COVID-19
03:45
В Англії посилюють Covid-обмеження на тлі поширення "Омікрону"
02:45
Сім миротворців ООН загинули у вибуху в Малі
01:48
Байден про розміщення військ США в Україні у разі вторгнення РФ: “Не розглядається”
00:49
В Індії розбився гелікоптер, серед загиблих міністр оборони
23:58
"Динамо" завершує Лігу Чемпіонів поразкою в Португалії
23:37
Верещук пропонує підвищити стипендію до 6,5 тисяч студентам з окупованих територій
23:13
У Швейцарії обрали президента на 2022 рік
22:44
Генсек НАТО після розмови Байдена із Путіним сподівається, що Росія не нападе на Україну
Усі новини...