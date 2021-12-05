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Афганістан: США і європейські країни стурбовані стратами колишніх силовиків

Неділя, 5 грудня 2021, 15:12
Таліби, фото AFP/Getty Images

Правозахисні організації повідомили, що таліби попри обіцянки амністії, масово вбивають та затримують колишніх представників сил безпеки Афганістану, ЄС і уряди 21 країни засудили дії "Талібану".

Джерело: DW

Деталі: Європейський Союз, США та низка інших країн, включно з Україною, опублікували спільну заяву у зв'язку із повідомленнями правозахисників про убивства та насильницькі зникнення колишніх членів афганських сил безпеки, здійснені "Талібаном".

"Талібан" закликають ефективно застосовувати амністію для колишніх афганських силовиків та урядовців.

Для запобігання подальшим убивствам та зникненням ці випадки мають бути "розслідувані негайно та прозоро, винних треба притягнути до відповідальності", йдеться у повідомленні.

Дослівно повідомлення від імені ЄС і урядів 21 країни світу, серед яких і Україна: "Ми підкреслюємо, що ці дії є серйозними порушеннями прав людини і суперечать оголошеній талібами амністії".

Передісторія: Міжнародна організація Human Rights Watch наприкінці листопада опублікувала доповідь, у якій йдеться про документально зафіксовані страти і насильницькі зникнення 47 колишніх членів афганських національних сил безпеки з серпня по жовтень поточного року. При цьому правозахисники зазначили, що достовірно відомо про понад сто убивств в чотирьох провінціях – Газні, Гільменд, Кандагар і Кундуз. Йдеться про випадки жорстоких розправ з колишніми силовиками та насилля над їхніми родичами.

Теми: Афганістанправа людиниЄСУкраїнаСША


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