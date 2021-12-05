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Окупанти два місяці тримали в карцері українського політв'язня Захтея

Неділя, 5 грудня 2021, 15:57
Окупанти два місяці тримали в карцері українського політв'язня Захтея
Андрій Захтей, фото з Facebook Денісової

Український політв’язень Андрій Захтей два місяці провів у підвалі карцеру виправної колонії суворого режиму №1 м. Сімферополя в тимчасово окупованому Криму, за нібито порушення режиму.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Facebook

Дослівно: "Попри проблеми зі здоров'ям, український громадянин був змушений перебувати у нестерпних умовах холоду й сирості. Андрій має хронічні захворювання, виразку шлунку, скаржиться на болі в спині, через травму хребта, оніміння рук і ніг.

Зазначені дії з боку адміністрації колонії суперечать гарантованим нормам ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими від 30.08.1955, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН".

Деталі: Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити відповідних заходів з метою відновлення прав Захтея – забезпечити належні умови тримання, надати необхідну медичну допомогу, а також з’ясувати правомірність поміщення його в карцер.

Омбудсмен додала, що 5 грудня доньці Захтея Олександрі виповнюється 6 років. Із часу затримання політв'язня у серпні 2016 року мати виховує дитину сама.

Передісторія:

  • ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи "українських диверсантів", серед яких був Захтей, який працював у Криму таксистом, та Євген Панов. Російські спецслужби стверджують, що "група диверсантів" нібито планувала вчинити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова. Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх "провокацією" російських спецслужб.
  • У лютому 2017 року російське слідство перевело Захтея з московського СІЗО "Лефортово" в Крим.
  • У березні 2017 року Захтей написав заяву до міграційної служби РФ з проханням позбавити його російського громадянства.
  • У лютому 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).
  • У вересні 2019 року стало відомо, що Захтей написав прохання про помилування на ім'я президента Росії Володимира Путіна після того, як дізнався, що його немає у списках на обмін. 

Українська правда
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