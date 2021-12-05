Дівчині Протасевича в Білорусі висунули звинувачення: їй загрожує 6 років в'язниці

Дівчині опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, росіянці Софії Сапезі в Білорусі висунули остаточне звинувачення, за яким їй загрожує до 6 років ув'язнення.

Джерело: російська служба ВВС, вітчим Сапеги Сергій Дудич у коментарі "Інтерфаксу"

Деталі: Російська служба ВВС з посиланням на два джерела повідомила, що Сапезі пред'явлено остаточне звинувачення.

Основна стаття, за якою звинувачують Сапегу, – частина 3 статті 130 КК Білорусі (розпалювання ворожнечі). Їй загрожує 6 років ув'язнення – це мінімальний термін за цією статтею з урахуванням укладеної Сапегою досудової угоди зі слідством.

За даними джерел ВВС, Сапега перебуває у тяжкому психологічному стані, вона пригнічена та розгублена, не спить ночами.

Тільки після вироку суду Сапегу зможуть екстрадувати до Росії. Її також зможе помилувати самопроголошений президент Білорусі, сказав ВВС адвокат Антон Гашинський, який займатиметься цими процедурами у справі Сапеги.

Сапегу звинувачують в адмініструванні телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі" (визнаний у Білорусі екстремістським), в якому публікуються особисті дані силовиків. 25 травня державні канали показали відео, де Сапега зізналася, що вона була редактором "Чорної книги Білорусі".

За словами джерел, у п'ятницю Сапегу викликали до СК на слідчі дії. До цього з 20 жовтня вона перебувала під домашнім арештом у білоруському місті Ліді, у квартирі батьків, де вона прописана. При цьому батьки змушені були переселитися на дачу.

У неділю вітчим Сапеги Сергій Дудич підтвердив "Інтерфаксу" факт пред'явлення звинувачення своїй падчерці, а також зазначив, що вона перебуває у вкрай пригніченому психологічному стані.

"Все, що написали про звинувачення – правда. У п'ятницю були слідчі дії та зустріч із консулом. Їй загрожує 6 років в'язниці", – повідомив він.

"Вона дуже пригнічена цим звинуваченням. Розраховувала на угоду зі слідством, допомогу Росії, екстрадицію, і що справа до суду взагалі не дійде. Але, певне, щось пішло не так", – припустив він.

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