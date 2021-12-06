В Естонії зафіксували перші випадки з підозрою на "омікрон"
В Естонії медики виявили два випадки зараження коронавірусом з підозрою на новий штам "омікрон".
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на департамент здоров'я Естонії
Деталі: У першому випадку пасажир прибув до Естонії з Дубая, у другому – з ПАР із зупинкою у Франкфурті. Обидва пасажири отримали позитивний результат тесту у п'ятницю та перебувають на самоізоляції будинку.
У пасажирів виявили властиву омікрон-штаму мутацію s-гена, але для того, щоб остаточно підтвердити результат, проби секвенують.
Департамент здоров'я сконтактував з обома пасажирами, склав карту їхнього маршруту і встановив можливі контакти. Обидва пацієнти вакциновані.
Пасажир із ПАР прибув через Франкфурт 1 грудня. Пасажир із Дубая прибув 2 грудня.
Департамент здоров'я надасть додаткову інформацію у понеділок вдень.
Нагадаємо:
- 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529 – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус більш заразним.
- 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в B.1.1.529 - "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.
- Станом на 4 грудня "Омікрон" виявили в 38 країнах.