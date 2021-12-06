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В Естонії зафіксували перші випадки з підозрою на "омікрон"

Понеділок, 6 грудня 2021, 02:21
фото: GETTY IMAGES

В Естонії медики виявили два випадки зараження коронавірусом з підозрою на новий штам "омікрон".

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на департамент здоров'я Естонії

Деталі: У першому випадку пасажир прибув до Естонії з Дубая, у другому – з ПАР із зупинкою у Франкфурті. Обидва пасажири отримали позитивний результат тесту у п'ятницю та перебувають на самоізоляції будинку.

У пасажирів виявили властиву омікрон-штаму мутацію s-гена, але для того, щоб остаточно підтвердити результат, проби секвенують.

Департамент здоров'я сконтактував з обома пасажирами, склав карту їхнього маршруту і встановив можливі контакти. Обидва пацієнти вакциновані.

Пасажир із ПАР прибув через Франкфурт 1 грудня. Пасажир із Дубая прибув 2 грудня.

Департамент здоров'я надасть додаткову інформацію у понеділок вдень.

Нагадаємо:

  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529  – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.  Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант  B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус  більш заразним.
  • 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в B.1.1.529 - "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.
  • Станом на 4 грудня "Омікрон" виявили в 38 країнах.

Теми: ОмікронкоронавірусЕстонія


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