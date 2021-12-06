В Естонії зафіксували перші випадки з підозрою на "омікрон"

В Естонії медики виявили два випадки зараження коронавірусом з підозрою на новий штам "омікрон".

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на департамент здоров'я Естонії

Деталі: У першому випадку пасажир прибув до Естонії з Дубая, у другому – з ПАР із зупинкою у Франкфурті. Обидва пасажири отримали позитивний результат тесту у п'ятницю та перебувають на самоізоляції будинку.

У пасажирів виявили властиву омікрон-штаму мутацію s-гена, але для того, щоб остаточно підтвердити результат, проби секвенують.

Департамент здоров'я сконтактував з обома пасажирами, склав карту їхнього маршруту і встановив можливі контакти. Обидва пацієнти вакциновані.

Пасажир із ПАР прибув через Франкфурт 1 грудня. Пасажир із Дубая прибув 2 грудня.

Департамент здоров'я надасть додаткову інформацію у понеділок вдень.

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