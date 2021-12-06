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Covid у Києві: Одужань більше, ніж нових хворих

Понеділок, 6 грудня 2021, 09:40
Covid у Києві: Одужань більше, ніж нових хворих
Фото КМДА

За добу 5 грудня у Києві виявили 704 хворих на коронавірус, 21 людина померла, 1 081 хворий подолав вірус.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 704 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, 21 летальний випадок від вірусу. 1 081 подолав коронавірус".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (158), Деснянському та Шевченківському (по 102) та в Оболонському (87) районах.

За добу госпіталізували 34 хворих на коронавірус та 109 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці зареєстрували 306 012 випадків коронавірусу, 7 705 хворих померли, подолали вірус загалом 268 585 мешканців міста.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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